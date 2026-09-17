A turisták szerint ezeken a helyeken ne számíts semmi jóra – Magyarország is felkerült a legrosszabb úti célok listájára

Utazás közben az egyik legjobb élmény lehet megismerni egy másik kultúrát, kipróbálni a helyi ételeket és szóba elegyedni az ott élőkkel. Csakhogy egy úti cél egészen más arcát mutathatja, ha a vendégszeretet helyett türelmetlenség, lökdösődés vagy goromba kiszolgálás fogad. Jo Hayes, az EtiquetteExpert.org alapítója olyan országokat és városokat szedett össze, amelyeket az utazók különösen barátságtalannak tartanak, a fórumokon pedig turisták is megosztották kellemetlen tapasztalataikat. A felsorolásban világhírű turistacélpontok mellett Magyarország is szerepel.

Összegyűjtötték a legrosszabb úti célokat: a turisták szerint ezeken a helyeken a leggorombábbak.

Forrás: Shutterstock/Prostock-studio

Egyes világhírű úti célok a helyiek viselkedése miatt is rossz hírnevet szereztek a turisták körében.

Párizs különösen sok kritikát kapott a külföldi látogatókkal szembeni hozzáállás miatt.

Olaszországban, Németországban és Dél-Koreában is akadtak utazók, akik kellemetlen tapasztalatokról számoltak be.

New York híresen nyers kommunikációs stílusát sem minden turista fogadja jól.

Magyarország is felkerült a listára, ám ennek hátterében kulturális különbségek is állhatnak.

Párizs lehet a legrosszabb úti cél a barátságos fogadtatásra vágyóknak

Párizs romantikus, gyönyörű és a világ egyik legismertebb turistacélpontja – amire az Emily Párizsban csak rátett egy lapáttal –, a vendégszeretet azonban Hayes szerint már egészen más kérdés. Az etikett-szakértő egyenesen a lista élére helyezte a francia fővárost, ha a turistákkal szembeni goromba vagy barátságtalan viselkedésről van szó.

Különösen azok kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, akik egyáltalán nem beszélnek franciául.

Hayes szerint sok párizsi ugyan jól tud angolul, mégis előfordul, hogy nem hajlandó ezen a nyelven megszólalni, sőt bosszúsan reagál arra, ha a turista nem tud franciául.

Ez azonban nem feltétlenül egész Franciaországra jellemző: a szakértő szerint az ország más részein sokkal barátságosabb fogadtatással találkozhatnak az utazók.

Párizs az egyik legrosszabb úti cél a turisták szerint.

Forrás: 123rf.com

Olaszországban a sorban állás is okozhat meglepetéseket

Olaszország évente turisták millióit vonzza fantasztikus ételeivel, történelmi városaival és művészeti kincseivel, néhány látogató azonban a helyiek viselkedéséről már kevésbé őriz kellemes emlékeket.

Egy fórumozó például arról számolt be, hogy meglepte az olaszok sorban álláshoz való hozzáállása: tapasztalata szerint az emberek különösebb gond nélkül bevágtak elé.

Egy Rómában járt turista ennél is keményebben fogalmazott: „A város gyönyörű és tele van művészettel, de az emberek a legrosszabbak között vannak, akikkel találkoztam, pedig sokat utaztam.”