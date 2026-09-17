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A turisták szerint ezeken a helyeken ne számíts semmi jóra – Magyarország is felkerült a legrosszabb úti célok listájára

utazás úti cél lista Magyarország
Nagy Anna
2026.09.17.
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Egy gyönyörű város, fantasztikus ételek és világhírű látnivalók sem feltétlenül mentenek meg egy nyaralást, ha közben úgy érzed, a helyiek legszívesebben hazaküldenének. Turisták beszámolói alapján összeállították a legrosszabb úti célok listáját: Magyarország is helyet kapott.

Utazás közben az egyik legjobb élmény lehet megismerni egy másik kultúrát, kipróbálni a helyi ételeket és szóba elegyedni az ott élőkkel. Csakhogy egy úti cél egészen más arcát mutathatja, ha a vendégszeretet helyett türelmetlenség, lökdösődés vagy goromba kiszolgálás fogad. Jo Hayes, az EtiquetteExpert.org alapítója olyan országokat és városokat szedett össze, amelyeket az utazók különösen barátságtalannak tartanak, a fórumokon pedig turisták is megosztották kellemetlen tapasztalataikat. A felsorolásban világhírű turistacélpontok mellett Magyarország is szerepel.

Összegyűjtötték a legrosszabb úti célokat: a turisták szerint ezeken a helyeken a leggorombábbak.
Összegyűjtötték a legrosszabb úti célokat: a turisták szerint ezeken a helyeken a leggorombábbak.
Forrás: Shutterstock/Prostock-studio
  • Egyes világhírű úti célok a helyiek viselkedése miatt is rossz hírnevet szereztek a turisták körében.
  • Párizs különösen sok kritikát kapott a külföldi látogatókkal szembeni hozzáállás miatt.
  • Olaszországban, Németországban és Dél-Koreában is akadtak utazók, akik kellemetlen tapasztalatokról számoltak be.
  • New York híresen nyers kommunikációs stílusát sem minden turista fogadja jól.
  • Magyarország is felkerült a listára, ám ennek hátterében kulturális különbségek is állhatnak.

Párizs lehet a legrosszabb úti cél a barátságos fogadtatásra vágyóknak

Párizs romantikus, gyönyörű és a világ egyik legismertebb turistacélpontja – amire az Emily Párizsban csak rátett egy lapáttal –, a vendégszeretet azonban Hayes szerint már egészen más kérdés. Az etikett-szakértő egyenesen a lista élére helyezte a francia fővárost, ha a turistákkal szembeni goromba vagy barátságtalan viselkedésről van szó.

Különösen azok kerülhetnek kellemetlen helyzetbe, akik egyáltalán nem beszélnek franciául.

 Hayes szerint sok párizsi ugyan jól tud angolul, mégis előfordul, hogy nem hajlandó ezen a nyelven megszólalni, sőt bosszúsan reagál arra, ha a turista nem tud franciául.

Ez azonban nem feltétlenül egész Franciaországra jellemző: a szakértő szerint az ország más részein sokkal barátságosabb fogadtatással találkozhatnak az utazók.

Párizs az egyik legrosszabb úti cél a turisták szerint.
Forrás: 123rf.com

Olaszországban a sorban állás is okozhat meglepetéseket

Olaszország évente turisták millióit vonzza fantasztikus ételeivel, történelmi városaival és művészeti kincseivel, néhány látogató azonban a helyiek viselkedéséről már kevésbé őriz kellemes emlékeket.

Egy fórumozó például arról számolt be, hogy meglepte az olaszok sorban álláshoz való hozzáállása: tapasztalata szerint az emberek különösebb gond nélkül bevágtak elé.

Egy Rómában járt turista ennél is keményebben fogalmazott: „A város gyönyörű és tele van művészettel, de az emberek a legrosszabbak között vannak, akikkel találkoztam, pedig sokat utaztam.”

Olaszország is felkerült a legrosszabb úti célok listájára.
Forrás: 123rf.com

Németországról sem minden turista őriz kellemes emlékeket

A felsorolás harmadik helyére Németország került, miután több utazó is gorombának érzékelte a helyiekkel folytatott interakciókat.

Egy fórumozó azt állította, hogy négy német városban is megfordult, és egyetlen férfit leszámítva szinte minden találkozása kellemetlen volt. Ez természetesen egy turista személyes tapasztalata, mégis hozzájárul ahhoz a képhez, amely egyes utazókban Németországról kialakult.

A legrosszabb úti célok listájára Németország is felkerült.
Forrás: 123rf.com

Dél-Koreában a nagyvárosi stílus verte ki a biztosítékot

Dél-Korea szintén bekerült a turistákkal szemben barátságtalannak tartott helyek közé. Egy nemrég az országban járt férfi Szöul lakóit kifejezetten keménynek érezte.

Beszámolója szerint előfordult, hogy rászóltak, illetve nekimentek az utcán, miközben a várost járta. A turistának mindez goromba viselkedésként jött le, bár a zsúfolt metropoliszok eltérő társadalmi szokásai is szerepet játszhatnak abban, hogyan értelmezi egy látogató az ilyen helyzeteket.

Dél-Korea sem minden turista kedvence.
Forrás: 123rf.com

New Yorkban nem sok idő jut a bájolgásra

New York lakói régóta híresek szókimondó, céltudatos stílusukról, és úgy tűnik, ezt nem minden turista fogadja kitörő lelkesedéssel.

Az anyagban idézett Business Insider-felmérésben a megkérdezettek 34,3 százaléka nevezte gorombának a New York-iakat, amivel a város az Egyesült Államokon belül is kiemelkedett.

Egy helyi lakos azonban egy fórumon más magyarázatot adott a jelenségre: szerinte a New York-iak nem feltétlenül gorombák – igaz, különösebben kedvesnek sem nevezné őket.

New Yorkot sem tartják az emberek a legbarátságosabbnak.
Forrás: 123rf.com

Magyarország is bekerült a goromba úti célok közé

A lista egyik legérdekesebb része számunkra természetesen Magyarország szereplése. Hayes Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot együtt említette azok között az európai helyek között, amelyeket egyes külföldi turisták ridegnek vagy barátságtalannak érzékelhetnek.

A szakértő ugyanakkor rögtön árnyalta is ezt a képet. Szerinte jelentős részben kulturális különbségekről lehet szó, különösen az Európán, illetve Kelet-Európán kívülről érkező látogatók esetében. A turisták számára „ridegnek” tűnő kommunikáció ugyanis a helyiek szemében egyáltalán nem feltétlenül számít goromba viselkedésnek.

 Ami egy másik kultúrából érkező látogatónak barátságtalan vagy nyers, az az adott országban egyszerűen a hétköznapi kommunikáció része lehet.

Magyarország is szerepel a listán.
Forrás: 123rf.com

Így a lista sem azt jelenti, hogy Párizsban, Rómában, Szöulban vagy éppen Magyarországon minden turista kellemetlen fogadtatásra számíthat. Sokkal inkább azt mutatja meg, hogy ugyanazt a viselkedést mennyire eltérően értékelhetik a világ különböző részeiről érkező utazók.

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