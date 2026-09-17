Ritka fotók készültek George Clooney féltve őrzött luxusvillájában: egy vendég megmutatta, mi rejtőzik a kapuk mögött

Ritka bepillantást engedett George Clooney és Amal Clooney Comói-tó partján álló otthonába Angela Pearl sztárasztrológus, aki egy vacsora vendégeként fotókat is készített a Villa Oleandra kertjében.

George Clooney és Amal Clooney többnyire nem engednek be kamerákat a kertjükbe se.

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George Clooney különösen védi a magánszféráját

A Clooney házaspár régóta igyekszik megőrizni olaszországi rezidenciájának magánszféráját, ezért különösen ritkának számít, amikor egy vendég a közösségi médiában is megmutat néhány részletet a birtokról. Angela Pearl augusztusban osztott meg felvételeket az estéről, amelyen George és Amal Clooney társaságában vacsorázott.

George Clooney számára nagyon különleges a Comói-tó partján fekvő luxusingatlan.

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Ritka fotók készültek a Villa Oleandra kertjében

„Milyen különleges este volt a Comói-tónál. Megtiszteltetés volt vendégeskedni George Clooney gyönyörű villájában. Csodálatosan éreztem magam, miközben George-dzsal és Amallal vacsoráztam. Finom ételek, gyönyörű kilátás, remek társaság, érdekes beszélgetések – és egy olyan este, amit soha nem fogok elfelejteni” − írta Angela Pearl az Instagramon az alábbi képekhez, amelyeken a medence környéke, a gondozott kert is látható.

500 eurós bírságot kaphat, aki túl közel merészkedik

A Villa Oleandra és környéke nem véletlenül számít különösen védett területnek. Laglio önkormányzata már korábban is olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek korlátozták a kíváncsiskodók és fotósok jelenlétét a rezidencia körül. A 2015-ben megerősített rendelkezések alapján a villához közeli területeken, illetve a tó felől a parttól számított 100 méteren belül bizonyos esetekben akár 500 eurós bírságot is kiszabhattak. Az intézkedéseket a korabeli beszámolók szerint elsősorban biztonsági és közlekedési okokkal indokolták.

George-nak és Amalnak több otthona is van

A Clooney házaspárnak az Egyesült Királyságban is van otthona: Sonning Eye-ban egy 17. századi, műemléki védelem alatt álló birtokot vásároltak, amelyet a család a vendégek fogadására is használ. Amal egy korábbi brit Vogue-interjúban beszélt az ingatlan privát részéről, amelyet a családon belül csak bulizónaként emlegetnek, ugyanis üvegfalú, medence melletti épület is található benne, amely alkalmas nagyobb összejövetelekre.