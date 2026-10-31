Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 31., szombat Farkas

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
tükör

Halloween helyett samhain: ha igazi boszi vagy, ez a te ünneped!

tükör kelta újév samhain éjszaka élet
Szlovák Eszter
2026.10.31.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Felejtsd el egy estére a műanyag pókhálókat, a rémisztő jelmezeket és a töklámpásokat! Október 31-én elérkezik a samhain, a kelták és a wicca boszorkányok egyik legmisztikusabb ünnepe, amikor a hagyomány szerint a túlvilág kapui is résnyire megnyílnak. Ha mindig is úgy érezted, hogy egy kis boszorkányvér csörgedezik az ereidben, itt az alkalom, hogy előcsalogasd a benned szunnyadó boszit!

Halloweenkor, azaz samhain éjszakáján a „csokit vagy csalunk” játék helyett a modern boszorkányok egészen másra készülnek: búcsút intenek a múltnak, és egy kis varázslatot csempésznek a szerelmi életükbe. Ráadásul ehhez sem jelmezre, sem faragott tökre nincs szükségük!  

samhain
Samhain: a kelta és wicca újév kezdete
Forrás: 123rf

Samhain: a kelta és wicca újév kezdete

Az ősi kelták október 31-én búcsúztatták a világos (nyári) évszakot, és köszöntötték a tél kezdetét. A samhain a köztudatban  gyakran kelta újévként él, hiszen a természetben ilyenkor lezárul egy ciklus – ezután visszahúzódik, hogy felkészüljön az újjászületésre

A legenda szerint ezen az éjszakán elvékonyodik a fátyol az élők és a holtak világa között. A szellemek szabadabban járhatnak a dimenziósíkok között, az álmok túlvilági üzeneteket hordozhatnak, a jóslatok és mágikus praktikák pedig sokszoros erővel bírnak. Nem csoda, hogy samhain a mai boszorkányok egyik legkedveltebb napja a varázslatokra.  

Boszik, ideje felkészülni! Ez a ti éjszakátok!

A samhain jóval több, mint egy régi kelta ünnep. A modern wicca hitvilágban az évkör nyolc szent ünnepének, vagyis sabbatjának egyike, amely a spirituális lezárásról, az ősök tiszteletéről és az új kezdetekről szól. Amikor elkezdődik a sötétség ideje, szembesülhetünk azzal, hogy minden vég egy új kezdet ígéretét hozza el számunkra. És valljuk be, melyikünk életében nincs legalább egy régi szerelem, egy toxikus minta vagy egy olyan rossz emlék, amit ideje lenne végre elengednünk?  

Jöhetnek a rituálék! 
Forrűs: 123rf

Samhain esti rituálék – jósolj magadnak szerelmet, és varázsold újjá az életedet!  

Most jöhet az este legizgalmasabb része.  Készíts elő egy piros almát, egy kisebb tükröt, egy rózsaszín, piros vagy fehér gyertyát, papírt és tollat. Kapcsolj ki minden zavaró kütyüt, teremts meghitt hangulatot halk háttérzenével, és már kezdődhet is a boszorkányos varázslat!

Az alma megmutatja, ki lehet a következő szerelmed

A régi kelta szerelmi jóslások egyik kedvenc kelléke az alma volt. Hámozd meg ügyesen  úgy, hogy a héja egyetlen hosszú szalagban maradjon, majd dobd hátra a bal vállad fölött! A babona szerint ha a földre hulló almahéj egy betűt formáz, az a jövendőbelid nevének kezdőbetűje is lehet – ha pedig egyértelműen egy konkrét alakra, szimbólumra emlékeztet, az rejti az útmutatást.  

Tükör, tükröm, mondd meg nékem…

Ezúttal ne azt figyeld meg a tükörben, hogy tökéletes-e a frizurád! A tükör előtt állva nézz mélyen a saját szemedbe, és gondolj egy régi kapcsolatodra, csalódásodra vagy félelmedre, amit szeretnél magad mögött hagyni. Utána írd le egy papírra, majd mondd ki hangosan:  

„A múltat elengedem, a szívemet kitárom, és a felém érkező érzelmeket szeretettel fogadom!”

Ezt követően tépd szét a papírt. Ez a kis szimbolikus gesztus jelentse a búcsút mindattól, ami már nem tesz téged boldoggá.

Adj fényt az új szerelemnek!

Gyújts meg egy gyertyát egy biztonságos helyen, és képzeld el, milyen érzés lenne újra igazán szerelmesnek, boldognak és kívánatosnak lenni. Ne egy konkrét férfit képzelj el kívül-belül, hanem azt az érzést, amit meg szeretnél élni jövendőbeli partnered mellett. Égesd végig a gyertyát, és várd meg, amíg magától kialszik – ezzel jelképesen a sorsra bízod a szerelmi életedet.  

Samhain éjszakáján búcsút inthetünk a múltnak, és megnyitjuk a szívünket mindannak, amit az új esztendő tartogathat számunkra. Ez az este a bennünk élő boszorkányé – a női megérzéseké és a titkos vágyaké, amelyeknek most egy csipetnyi varázslat szárnyakat adhat. De jól vigyázz, mit kívánsz, mert ma még az is valóra válhat, amit ki se mersz mondani!

Olvass tovább!

Mi jellemez a kelta horoszkóp szerint? – A titokzatos fajegyek részletes bemutatása

Az ősi kelta hagyomány szerint születésed ideje egy különleges fa energiájához köt, amely megmutatja erősségeidet és belső hajtóerődet.

Nők a druidák között? A kelta papnők ismeretlen története

A történelemkönyvekből hajlamosak kifelejteni a nőket, pedig fontosabb szerepük volt a társadalmakban, mint gondolnánk. Erre jó példák azok a nők, akik druidákként alakították a kelta társadalmat.

Ezt ígéri a kelta horoszkóp 2026-ra – Itt a lehetőség, hogy önazonos nővé válj

2026 olyan évnek ígérkezik, amikor a természet ritmusához való visszahangolódás nemcsak trend, hanem valódi belső szükséglet lesz. A kelta horoszkóp üzenete szerint a következő év a lassítás, az önazonosság és a mélyebb érzelmi kapcsolódás ideje, különösen a nők számára.

 

Videóajánló: https://youtu.be/xvGAeMwzZN0?si=CQWPO5VfNzEcQMdl 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu