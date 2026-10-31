Halloween helyett samhain: ha igazi boszi vagy, ez a te ünneped!

Halloweenkor, azaz samhain éjszakáján a „csokit vagy csalunk” játék helyett a modern boszorkányok egészen másra készülnek: búcsút intenek a múltnak, és egy kis varázslatot csempésznek a szerelmi életükbe. Ráadásul ehhez sem jelmezre, sem faragott tökre nincs szükségük!

Samhain: a kelta és wicca újév kezdete

Forrás: 123rf

Samhain: a kelta és wicca újév kezdete

Az ősi kelták október 31-én búcsúztatták a világos (nyári) évszakot, és köszöntötték a tél kezdetét. A samhain a köztudatban gyakran kelta újévként él, hiszen a természetben ilyenkor lezárul egy ciklus – ezután visszahúzódik, hogy felkészüljön az újjászületésre.

A legenda szerint ezen az éjszakán elvékonyodik a fátyol az élők és a holtak világa között. A szellemek szabadabban járhatnak a dimenziósíkok között, az álmok túlvilági üzeneteket hordozhatnak, a jóslatok és mágikus praktikák pedig sokszoros erővel bírnak. Nem csoda, hogy samhain a mai boszorkányok egyik legkedveltebb napja a varázslatokra.

Boszik, ideje felkészülni! Ez a ti éjszakátok!

A samhain jóval több, mint egy régi kelta ünnep. A modern wicca hitvilágban az évkör nyolc szent ünnepének, vagyis sabbatjának egyike, amely a spirituális lezárásról, az ősök tiszteletéről és az új kezdetekről szól. Amikor elkezdődik a sötétség ideje, szembesülhetünk azzal, hogy minden vég egy új kezdet ígéretét hozza el számunkra. És valljuk be, melyikünk életében nincs legalább egy régi szerelem, egy toxikus minta vagy egy olyan rossz emlék, amit ideje lenne végre elengednünk?

Jöhetnek a rituálék!

Forrűs: 123rf

Samhain esti rituálék – jósolj magadnak szerelmet, és varázsold újjá az életedet!

Most jöhet az este legizgalmasabb része. Készíts elő egy piros almát, egy kisebb tükröt, egy rózsaszín, piros vagy fehér gyertyát, papírt és tollat. Kapcsolj ki minden zavaró kütyüt, teremts meghitt hangulatot halk háttérzenével, és már kezdődhet is a boszorkányos varázslat!

Az alma megmutatja, ki lehet a következő szerelmed

A régi kelta szerelmi jóslások egyik kedvenc kelléke az alma volt. Hámozd meg ügyesen úgy, hogy a héja egyetlen hosszú szalagban maradjon, majd dobd hátra a bal vállad fölött! A babona szerint ha a földre hulló almahéj egy betűt formáz, az a jövendőbelid nevének kezdőbetűje is lehet – ha pedig egyértelműen egy konkrét alakra, szimbólumra emlékeztet, az rejti az útmutatást.