IQ-teszt: csak a legügyesebbek tudják megoldani ezt a matekfeladatot 5 másodperc alatt

A matematikai fejtörők próbára teszik a logikai gondolkodást, a figyelmet és a problémamegoldó képességet. Ennél a feladatnál nincs szükség bonyolult számításokra, csupán a műveleti sorrendet kell helyesen alkalmazni. Sokan azt gondolják, a helyes eredmény nulla, pedig nem az a jó megoldás.
Mi az eredmény?
3 − (3 − 3) + 3 = ?
Indíts el egy 5 másodperces visszaszámlálást, és számold ki fejben az eredményt!
Az IQ-teszt megoldása:
A műveleti sorrend szerint először a zárójelben lévő kivonást kell elvégezni:
3 − (3 − 3) + 3 = 3 − 0 + 3 = 6
A helyes válasz tehát 6.
Ha sikerült öt másodperc alatt megoldanod, gratulálunk! Ha nem, érdemes további hasonló feladatokkal gyakorolnod a fejszámolást és a logikus gondolkodást.
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