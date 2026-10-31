IQ-teszt: csak a legügyesebbek tudják megoldani ezt a matekfeladatot 5 másodperc alatt

A matematikai fejtörők próbára teszik a logikai gondolkodást, a figyelmet és a problémamegoldó képességet. Ennél a feladatnál nincs szükség bonyolult számításokra, csupán a műveleti sorrendet kell helyesen alkalmazni. Sokan azt gondolják, a helyes eredmény nulla, pedig nem az a jó megoldás.

IQ-teszt: meg tudod oldani 5 másodperc alatt a feladványt?

Forrás: jagranjosh.com

Mi az eredmény?

3 − (3 − 3) + 3 = ?

Indíts el egy 5 másodperces visszaszámlálást, és számold ki fejben az eredményt!

Az IQ-teszt megoldása:

A műveleti sorrend szerint először a zárójelben lévő kivonást kell elvégezni:

3 − (3 − 3) + 3 = 3 − 0 + 3 = 6

A helyes válasz tehát 6.

Ha sikerült öt másodperc alatt megoldanod, gratulálunk! Ha nem, érdemes további hasonló feladatokkal gyakorolnod a fejszámolást és a logikus gondolkodást.

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