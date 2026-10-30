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Kínosnak érzed? Most kiderült, miért szaglásszák a kutyák az ágyékodat, amikor menstruálsz

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Kellemetlen helyzetbe hozhatja a gazdáját, amikor egy kutya feltűnően érdeklődik a lába közötti terület iránt. A menstruáció idején azonban ennek különös oka lehet. A szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban az állatok rendkívül kifinomult szaglása és információgyűjtő viselkedése áll.

A kutyák a világot nagyrészt az orrukon keresztül fedezik fel, ezért az emberi test olyan illatváltozásai is felkelthetik a figyelmüket, amelyek számunkra alig érzékelhetők. A menstruáció során megváltozhatnak a testünk illata, ez pedig magyarázatot adhat arra, miért szimatolnak egyes kutyák ilyenkor feltűnően gyakran a nők intim testrésze körül. 

A menstruáció során megváltozhatnak a test által kibocsátott szagok, amit azonnal érzékel a kutya.
A menstruáció során megváltozhatnak a test által kibocsátott szagok, amit azonnal érzékel a kutya.
Forrás: 123.rf.com

A kutya az orrával tájékozódik a világban, kiszagolja a menstruációt is

„A kutyák szagvezérelt élőlények” – mondta Kate Mornement ausztrál állatviselkedési szakértő és tanácsadó a HuffPostnak. „Amikor egy nő menstruál, valószínűleg egyszerűen más az illata, ami érdekes a kutya számára” – tette hozzá. 

A kutyák szaglása rendkívül fejlett, ezért különböző szagok alapján olyan információkat is érzékelhetnek, amelyek az emberek számára nem hozzáférhetőek. Nem véletlen, hogy speciálisan kiképzett kutyákat kábítószerek, bűnügyi bizonyítékok és például ágyi poloskák felkutatására is alkalmaznak. Kutatások azt is kimutatták, hogy a kutyák bizonyos betegségek felismerésében is hasznosak lehetnek.

Kirstin McMillan Los Angeles-i kutyakiképző szerint az állatok szaglás útján információkat gyűjtenek egymásról és az emberekről is. „Amikor a kutyák egymás hátsó felét szagolják, vagy amikor egy menstruáló nő intim területét szimatolják, információt gyűjtenek” – magyarázta. „Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor feromonok is felszabadulnak”– tette hozzá. 

Az emberi test bizonyos területein, köztük az ágyéknál, nagy számban találhatók olyan verejtékmirigyek, amelyek váladéka egyedi szaganyagokat tartalmazhat. Ezek az illatok felkelthetik a kutyák érdeklődését, hasonlóan ahhoz, ahogyan az állatok egymás nemi szerveit és végbéltájékát is megszimatolják üdvözléskor. A feromonok és más kémiai jelzések pontos információtartalma ugyanakkor nem minden esetben ismert.

Mely kutyák szimatolnak gyakrabban, és mit tehet a gazdi?

Kate Mornement szerint a közepes és nagy termetű kutyák gyakrabban szaglásznak, egyszerűen azért, mert magasabbak. A kisebb kutyáknak ehhez sokszor közelebb kell kerülniük az emberhez, például akkor, ha az illető a földön ül. A különösen fejlett szaglású kopók, például a vérebek és a basset houndok szintén nagyobb érdeklődést mutathatnak az ilyen szagok iránt. A viselkedésben ugyanakkor a nevelésnek és a tanításnak is fontos szerepe van.

Egy megfelelően szocializált kutya akkor is nyugton marad, ha érzékeli a menstruációval járó szagváltozásokat. „Egyes kutyákat meg lehet tanítani arra, hogy bár érzékelik a szagváltozást, úgy tegyenek, mintha nem érdekelné őket” – magyarázta McMillan. 

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