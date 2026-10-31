Katie Holmes ragyogott fiatalabb szerelme oldalán: kézen fogva vonultak a vörös szőnyegen − FOTÓ

A 47 éves Katie Holmes egyre kevésbé titkolja új kapcsolatát. A színésznő ezúttal egy New York-i eseményen mutatkozott 39 éves párjával, Jason Bard Yarmoskyval. A szerelmesek kézen fogva érkeztek, és a fotósok előtt sem leplezték, mennyire jól érzik magukat együtt.

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky az American Ballet Theatre őszi gáláján jelentek meg együtt.

Forrás: Northfoto

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky mosolyogva pózoltak a gálán

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky október 29-én, csütörtök este az American Ballet Theatre őszi gáláján jelentek meg együtt a New York-i Lincoln Centerben, ahol a résztvevők Cynthia Erivo munkásságát ünnepelték. A színésznő elegáns, sötétzöld, hosszú ujjú, selymes hatású ruhát választott, haját szoros kontyba fogta, megjelenését lógós fülbevalóval és fekete táskával egészítette ki. Párja, a 39 éves Jason Bard Yarmosky sötét, kétsoros zakót és fekete inget viselt.

Katie Holmes csak úgy tündökölt nyolc évvel fiatalabb párja mellett.

Forrás: Northfoto

Nyáron kezdődött a románc, már az Instagramon is felvállalták egymást

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky kapcsolatáról először júliusban kezdtek pletykálni. A párost akkor kapták lencsevégre, amikor kézen fogva érkeztek Olivia Wilde The Invite című filmjének Hamptonsban tartott vetítésére. A beszámolók szerint a férfi többször is a színésznő fülébe súgott valamit, Holmes pedig szemmel láthatóan kiválóan érezte megát.

A kapcsolatot később a közösségi médiában is felvállalták. Yarmosky augusztusban osztott meg közös fotót, majd a férfi 39. születésnapján Holmes is közzétett egy meghitt felvételt, amelyen összebújva láthatók. A színésznő a képhez ezt írta: „Boldog születésnapot a legjobbak legjobbjának…” Később Holmes a Comói-tónál töltött nyaralásukról is megmutatott néhány személyes pillanatot. Az egyik felvételen apró, fehér bikiniben napozott egy hajó fedélzetén.

A 39 éves Jason Bard Yarmosky New York-i képzőművész, aki 2010-ben diplomázott a School of Visual Arts intézményében. Festményeiben és rajzaiban többek között az öregedés, az idő múlása és az emlékezet témáit dolgozza fel. Jason már Katie Holmes baráti körével is találkozott: a színésznő Michael Kors 45. évfordulós vacsorájára is magával vitte, ahol Naomi Watts és Christie Brinkley társaságában töltötték az estét. Holmes korábban Bobby Wooten III zenésszel, Emilio Vitolo Jr. séffel és Jamie Foxx színésszel is kapcsolatban volt. Tom Cruise-zal kötött házasságából született lánya, a 20 éves Suri, aki a beszámolók szerint egyelőre még nem találkozott édesanyja új párjával.

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