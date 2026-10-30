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Tényleg tilos felkapcsolni a villanyt az autóban vezetés közben? Szakértők végleg lezárták a vitát

kocsi lámpa vezetés
Nagy Anna
2026.10.30.
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Gyerekként mindenki szigorú figyelmeztetés kapott az autóban utazva, ha megpróbálta felkapcsolni. De vajon tényleg tiltott az autó belső világítása vezetés közben? Szakértők lezárták a vitát.

Szinte minden családban elhangzott, hogy útközben tilos felkapcsolni a villanyt az utastérben. A szülők gyakran még azzal is riogatták a gyerekeket, hogy a rendőr megbüntet érte. De vajon tényleg ilyen veszélyes az autó belső világítása? Szakértők választolták meg a kérdést.

Az autó belső világítása tényleg veszélyes?
Az autó belső világítása tényleg veszélyes?
Forrás: 123rf.com

Tilos az autó belső világítása vezetés közben?

Hiába riogattak a szülők rendőri büntetéssel, nincs olyan szabály, ami tiltaná az utastéri lámpa használatát vezetés közben. Ez azonban persze nem jelenti azt, hogy az autó belső világítása veszélytelen lenne, nem véletlenül tiltották gyerekként annak idején.

Szakértők szerint az utastéri világítás különösen éjszaka okozhat problémát. A szélvédő belső felületén visszatükröződő fény ronthatja a látási viszonyokat és a távolságérzékelést. Ha emiatt a sofőr nem látja megfelelően az utat, vagy a világítás elvakítja a szembejövőket, a rendőrség intézkedhet.

Nem csak a látási viszonyok miatt érdemes lekapcsolni

Az égve felejtett belső lámpa az akkumulátort is lemerítheti. Szakértők szerint különösen a régebbi autók hagyományos halogénizzói fogyasztanak sok energiát, és akár néhány óra alatt teljesen lemeríthetik a 12 voltos akkumulátort.

Vagyis a szülők figyelmeztetése nem volt teljesen alaptalan: bár a lámpa felkapcsolása önmagában nem törvénysértés, a biztonságos vezetés érdekében jobb, ha sötétben lekapcsolva marad.

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