30 nap orgazmus nélkül? Egyre többen próbálják ki a szokatlan trendet, a „No Nut Novembert”

A kihívás az online közösségekben népszerűvé vált No Nut November mozgalomhoz kapcsolódik. A résztvevők novemberben igyekeznek kerülni az önkielégítést, az orgazmust, egyes változatokban pedig a pornófogyasztást és a szexuális együttléteket is. Nincsenek azonban egységes, hivatalos szabályok: mindenki máshogyan értelmezi a kihívást. De egyáltalán van értelme 30 napot orgazmus nélkül tölteni?

No Nut November: 30 nap orgazmus nélkül – ez a kihívás lényege.

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Miért mondanak le egy hónapra az orgazmusról?

A kihívás mögött többféle motiváció állhat. Vannak, akik egyszerűen kíváncsiak arra, milyen érzés hosszabb ideig szünetet tartani. Mások úgy érzik, túl sok időt töltenek pornónézéssel vagy önkielégítéssel, és szeretnék tudatosabban alakítani a szokásaikat.

A közösségi médiában gyakran ennél nagyobb ígéretekkel találkozni: egyesek fokozott magabiztosságot, jobb teljesítményt és szinte megállíthatatlan lendületet tulajdonítanak az önmegtartóztatásnak. Ezek azonban elsősorban személyes beszámolók, nem pedig olyan hatások, amelyeket a kutatások egyértelműen igazoltak volna.

Ha valaki a kihívás idején kevesebb pornót néz, többet mozog, jobban alszik vagy tudatosabban osztja be az idejét, valóban érezheti magát energikusabbnak. Ilyenkor viszont nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a változást önmagában az orgazmus elmaradása okozta.

Egy hónap orgazmus nélkül tényleg megemeli a tesztoszteronszintet?

Az önmegtartóztatás egyik legtöbbet emlegetett állítólagos előnye, hogy növeli a tesztoszteronszintet. Ezt az elképzelést gyakran a férfiak energiájának és teljesítményének javulásával kapcsolják össze.

A jelenlegi bizonyítékok azonban nem támasztják alá, hogy az orgazmus 30 napos kerülése tartós, érdemi tesztoszteron-emelkedést eredményezne. Az interneten sokat idézett, korábbi kutatást, amely a szexuális önmegtartóztatás hetedik napján mért hormonszint-emelkedésről számolt be, később visszavonták.

Vagyis nem érdemes úgy tekinteni a kihívásra, mint egy bizonyított hormonális teljesítményfokozóra. Attól, hogy valaki egy hónapig nem jut el az orgazmusig, még nem válik automatikusan energikusabbá vagy magabiztosabbá.