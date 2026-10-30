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Ha ezt az állatot látod a fán, rekordhideg jöhet decemberben

állatok hideg tél időjárási helyzet
Klusovszki Kíra
2026.10.30.
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A régi népi hiedelmek szerint már a fák termése, a darázsfészkek elhelyezkedése és a növények állapota is árulkodhat a közelgő télről. Egy apró állat különleges mintázata pedig azt is megmutatja, mekkora mértékű fagyokra kell számítanunk.

Igaz, ma már számtalan módszer létezik az időjárás előrejelzésére, ám a modern technológia előtt őseink még a természet jeleiből és a népi hagyományokból próbálták megállapítani, mennyire lesz hideg a tél. Mutatjuk azt az állatot, ami egyértelműen jelezte, fagyok jönnek. 

A téli fagyok mértékét az állatok viselkedéséből is könnyen kikövetkeztethetjük.
A közelgő téli fagyok mértékét a néphagyományok szerint az állatok viselkedéséből is könnyen kikövetkeztethetjük.
Forrás: 123rf.com

Ez az állat a hideg tél előjelzője

Mielőtt az időjárásapplikációk az életünk részévé váltak volna, az emberek a természtet jeleit figyelve következtették ki, mennyire kell felkészülniük a télre. Akkor még úgy vélték, hogy a fák termése, az állatok viselkedése és a növények változásai mind utalhatnak arra, milyen idő várható a következő hónapokban.

Ha például a fákon a megszokottnál több bogyó és dió termett, azt egyes hagyományok a közelgő kemény tél jelének tekintették, hisz úgy tartották, így halmoz fel a természet pluszélelmet a fagyok előtt az erdei állatok számára.

De a magasra épített darázsfészekhez is népi mondás kapcsolódott: minél magasabban fészkelt meg a rovar a fán, annál magasabb hótakaróra számíthattunk. Azonban korántsem a darazsak az egyetlenek, amik a hiedelmek szerint előre megjósolják a nagy hideget. 

A régi, jól bevált megfigyelések alapján egyes hernyók, többek között a gyapjas medvehernyóból is kikövetkeztethetjük a tél erősségét.

A titok a hernyó testét borító barna és rozsdás sávok szélességében rejlik. Ugyanis a népi jóslat szerint ha ezek a sávok szélesebbek, akkor megnyugodhatunk, mert enyhébb napok jönnek, ha viszont az állaton inkább a fekete szín dominál és a rozsdás sávok egészen keskenyek, akkor bizony fel kell készülni arra, hogy rekordhideg köszönthet be decemberben. Éppen ezért érdemes nyitott szemmel járni a kertben, mert lehet, hogy egy apró, szőrös hernyó már most pontosan tudja, elő kell-e keresnünk idén a legvastagabb sapkánk, és télikabátunk

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