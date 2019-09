A digitális jelenünkben egy szülő sem lepődhet meg azon, ha gyermeke már 7-8 évesen szeretne birtokolni egy mobiltelefont, méghozzá kizárólagosan. Ezt a vágyat egyrészt mi nyújtottuk tálcán, másrészt az iskolai közeg tőle jóval idősebbek példájával járul hozzá az okostelefon természetességéhez.

Nehéz eldönteni, hogy mi az az életkor, amikor valóban szükséges lehet egy mobil a gyermeknek. Talán azért is van ez így, mert abszolút családi dinamika és gyerek függő. A mobiltelefon rengeteg hasznos tulajdonsággal bír, szülőként talán a legfontosabb, hogy bárhol, bármikor elérhetjük és viszont – egyszóval a biztonság illúziójával kecsegtet. Így tehát csak a józan ítélőképességünkben és tapasztalatainkban bízhatunk, ha bociszemekkel áll elénk a harmadikos gyermekünk, hogy ő „eskü vigyáz majd rá, de szeretne egy mobilt".

Nem érdemes kategorikusan elzárkózni, hiába is érezzük úgy, neki még felesleges. A szülő egyik feladata a nevelés/ tanítás, állj hát így ehhez a dologhoz is. Nevezzetek ki például egy napot a héten, amikor fél órát megkaphatja az egyik felnőtt telefonját. Fényképezhet, videózhat vele, játszhat rajta, nézheti a YouTube-t, de ha szólsz, hogy letelt az idő, tegye le és folytassa a napját. Ezzel jól lemérhető, elég érett-e már ahhoz, hogy a megbeszélteket, még egy ilyen addiktív elfoglaltság közben is figyelembe vegye. Amennyiben úgy érzitek, adhattok neki egyet, amit magával vihet először csak a családi programokra, később pedig az iskolába. Ez legyen egy régi készülék, ha elhagyná, leejtené, ellopnák tőle. Ne titkold előtte, hogy ez lényegében teszt, hiszen az ő érdeke is, hogy megtanuljon vigyázni a mobiljára, valamint képes legyen betartani a mobilhasználat etikettjét.

Mielőtt azonban elrohannál venni egyet, fontold meg az alábbiakat: