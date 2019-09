A pénzzel bánni nem egyszerű feladat, gyakran még a középkorúaknak is kifolyik a keze közül. Ám fiatal felnőttként fontos megtanulni, hogy a megkeresett pénzt meg kell becsülni és olyan dolgokra költeni a lakhatáson kívül, ami gyarapít Téged és biztonságot nyújt.

Mire érdemes a hosszú távú céljaid érdekében költened?

Az élményszerzésről is ejtünk majd szót, de most következzen a két legfontosabb: az egészség és a személyes érzelmi fejlődés. Az egészséges táplálkozás és a kellő testmozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy kiegyensúlyozott szervezettel nézz szembe az élettel. Ám ugyanilyen fontos, hogy a lelked is megélhesse a harmóniát, hiszen csak így tudsz a lehető legjobban teljesíteni a munkádban és a szociális kapcsolataidban. A pszichológus itthon még mindig egyfajta tabunak számít, pedig pozitív hatása egy önmagával békében álló ember számára is kézzelfogható. Számtalan foglalkozás típus közül tudsz választani, hogy a számodra legideálisabb eredményt érhesd el.

A szakmai fejlődésedről sem szabad megfeledkezned, ami továbbtanulással és képzéssel érhető el a leghatékonyabban. Persze vannak emberek, akik autodidakta módon is képesek új készségeket, tudást elsajátítani.

Az élmények – utazás, kulturális események és egyéb tevékenységek, szórakozás – is nagyon fontosak ahhoz, hogy teljesnek érezhesd az életedet, ami közvetve is kihat az egész lényedre. Kísérletezz kedvedre, hogy téged mi kapcsol ki, mi tölt fel, mitől érzed magad többnek.

Ne legyen tabu egy párkapcsolatban a pénzügyekről beszélni! A párok között sok minden adhat okot a vitára, de ezen témák közül kiemelkedik a pénzügyekről való diskurzus. Az ilyen jellegű beszélgetések gyakran kellemetlenek, fájdalmasak, és sokszor veszekedésbe torkollnak. Mi lehet a megoldás? Csupán öt lépés az egész. Olvasd tovább!

Készülj fel!

A spórolással elérhetsz egy régebb óta dédelgetett álmot, de némi félretett pénz magabiztosabbá is tesz a váratlan helyzetek felbukkanása esetén. Ez az egészen banális dolgoktól kezdve, - mint a csőtörés -, a hirtelen öledbe pottyanó lehetőségekig -, mint egy last minute út a barátaiddal – terjedhet. Azzal is érdemes számolnod, hogy elveszíted a munkádat, vagy olyan helyzetbe kerülsz, amikor Te magad szeretnél kilépni. Komoly fejtörésektől kímélheted meg magad, ha van némi tartalékod az átmeneti időszakra. Ez azért is fontos, hogy ne kelljen kölcsönkérned, hiszen azzal egy igen magával sodró helyzetbe kerülhetsz.

Amit ne tégy!

Ne adj ki nagyobb összeget alapos átgondolás nélkül! Az akciók, egy ismerős kihagyhatatlan üzleti ajánlata épp olyan veszélyes lehet az anyagi helyzeted stabilitására nézve, mint egy nagyobb shopping körút. mérd fel, hogy mire van valóban szükséged, fontold meg alaposan a szembe jövő befektetések kockázatát – a legjobb, ha megbeszéled ezeket egy bizalmasoddal.