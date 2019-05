Combcsonttörése után végre lekerülhetett a gipsz Marsi Anikó lábáról, de még nem gyógyult meg teljesen.

Marsi Anikó márciusban törte el combcsontját: a gyermekeiért ment az iskolába, amikor átesett egy betontömbön. Megműtötték, és hónapokig gipszet viselt, ez azonban mára lekerülhetett a lábáról. Jelenleg egy merevítő segíti a gyógyulást, amellyel már sokkal önállóban tud mozogni a műsorvezető.

„A gipszet egy merevítő fémszerkezet váltotta fel, amivel napról napra jobban tudom mozgatni a lábam. Nagyon jó érzés volt, hogy végre van egy kis szabadságom e téren, de azért a teljes rehabilitációra még időt kell szánni. Most egy botra támaszkodva tudok járni, és pár napja már azt elhagyva is próbálkozom. Igaz, még csak sántikálva, de azért bot nélkül is haladok, szóval látom az alagút végén a fényt" – mondta a Borsnak Marsi Anikó, aki elkezdte a gyógytornát is. Ha rehabilitációja jó ütemben halad, nem lesz szüksége speciális tornára. Ugyan egyre többet tud mozogni, férje még mindig sok mindenben segíti, ám a testmozgást hanyagolnia kell.