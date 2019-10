A depresszióról még ma is sokan úgy tartják, hogy az abban szenvedő csupán nem elég erős és kitartó, ez a megítélés pedig nem kedvez a betegeknek. Hiába hallhatunk egyre többször, hiába beszélnek ismert emberek is a küzdelmeikről, rengetegen mégis jellemhibának és gyengeségnek gondolják, pedig a depresszió komoly, de kezelhető betegség és emellett elkeserítően gyakori. Fontos, hogy a megfelelő érzékenységgel álljunk hozzá.



Mi valójában a depresszió?Ha valaki szomorú és levert, az még nem jelenti azt, hogy az az ember depressziós. A boldogtalanság ugyanis még nem egyenlő ezzel a súlyos hangulatzavarral. A depresszió az életkedv hiánya, kiüresedettség, mindenféle érzelem megélésére való képtelenség legyen az jó, vagy rossz. A súlyosan beteg emberek számára szinte nincs olyan tevékenység, ami örömöt jelentene, ezért semmit nincs kedvük csinálni, azt sem, ami azelőtt boldogsággal töltötte el őket. A depressziót azonban nem könnyű felismerni, mert az ebben szenvedők sokszor elrejtik betegségüket, lelkiismeret-furdalásuk van azért, mert nem élvezik az életet, ez a belső konfliktus azonban csak még mélyebbre taszítja őket.

Mi válthatja ki?Pontosan nem lehet meghatározni, hogy mi áll a betegség háttérben, hiszen olyan emberek is eshetnek depresszióba, akiknek látszólag minden rendben van az életükkel, vagyis minden azonosítható ok nélkül következik be. Sokszor azonban valamilyen fájdalmas trauma, vagy súlyos stressz hatására lesznek depressziósak az emberek. Az életminőség romlásával járó betegségek is kiválthatják, de a gének is szerepet játszhatnak: ha az egyik szülő vagy egyéb családtag szenvedett a betegségtől, akkor kétszer-háromszor nagyobb eséllyel alakulhat ki.



Hogyan lehet kezelni?A legfontosabb, hogy megfelelő orvosi kezelést kapjon az, aki depressziós, hiszen ez egy súlyos mentális betegség, amely állapotban akár éveket is eltöltenek az emberek, mert félnek segítséget kérni, amely a társadalom betegséghez való hozzáállása miatt is van így. Pedig a depressziót többféle módszerrel lehet hatékonyan kezelni. Kognitív és kommunikációs terápiával, munkaterápiával és pszichoanalízissel is, ugyanakkor gyógyszeres kezeléseket is alkalmaznak. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb tévhit, hogy az antidepresszánsok megváltoztatják a beteg személyiségét. Valójában a gyógyszer az agy kémiai folyamataira hat, de csak azokra, amelyek segítenek csökkenteni a depresszió tüneteit.

Mi történik, ha nem kezelik a depressziót?A súlyosan beteg emberek, akiknél nem ismerik fel időben a depressziót, és nem kapnak időben kezelést, vagy a nem megfelelőt, egy lefelé menő spirálba kerülnek, amely nagyon veszélyes. A hangulatzavarok végül testi tüneteket produkálhatnak, a teljesítőképesség hiányához vezethet, kialakulhat cukorbetegség, magas vérnyomás, de daganatos betegségek is. A depressziót ráadásul az öngyilkosság előszobájának tartják. A befejezett öngyilkosságot elkövetők több mint feléről derül ki, hogy depresszióval küzdöttek.



Hogyan segíthetünk?Ez a betegség az abban szenvedőnek, és a családtagoknak is rendkívül nehéz. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, először is el kell fogadnunk, hogy a depressziós embert a családtagok nem tudják akarattal meggyógyítani, és számukra nem elegendőek sőt, inkább károsak az olyan megnyilvánulások, mint a szedd össze magad. Támogatásunkról és feltétlen szeretetünkről kell biztosítani a depressziós személyt, tudtára kell adni, hogy értékes ember, és azt is, hogy érdekel a problémája. Valamint elengedhetetlen a szakember bevonása.