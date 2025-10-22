Turmixold magad vékonyabbra − 3 szuper kreatív reggeli smoothie-recept

A fogyókúra vagy az ideális testsúly fenntartásakor az egyik legnehezebb étkezés a reggeli. Hiszen mi az, amiben nincs sok kalória, finom, izgalmas, ráadásul szinte egész délelőttre el is telít? Ilyenkor jön a képbe a turmixgép és a reggeli smoothie-receptek. Ezek az italok egyrészt villámgyorsan elkészülnek, rendkívül ízletesek, szuper egészségesek és még a fogyást is segítik.
Fogyókúrás reggeli smoothie-receptek
A krémes zöldség-gyümölcs turmixok a reggelik császárnői. Elég csak a hozzávalókat bedobálni a gépbe, megnyomni egy gombot, és pár pillanattal később már pöröghet is tovább a reggel, kezedben egy egészséges és alakbarát smoothie-val. Ráadásul a Women's Healt válogatásából most a három legkülönlegesebbet hoztunk el neked, hiszen a fogyókúra alatt is megérdemled a kényeztetést. A trükk az arányokban rejlik, ha nem cukorbombát keversz, hanem rostban, fehérjében és tápanyagokban gazdag egészséges reggelit, nem kell bűntudattal kortyolnod.
3 egészséges smoothie-recept reggelire
Kókuszos kelkáposzta smoothie
Ha eddig te is azt hitted, hogy a kelkáposzta csak a főzelékben lehet jó, akkor most készülj! Ebben a selymes és zöld reggeli smoothie-ban minden megvan, ami egy tápláló reggelihez csak kellhet: vitamin, rost, fehérje és egészséges zsírok. A leveles zöldség íze szinte nem is érződik, hiszen elsősorban a kókusz és a banán markáns zamata érvényesül.
Hozzávalók és elkészítés:
- 7 bögrényi friss kelkáposztalevél
- 2 fagyasztott banán
- 4 bögre cukrozatlan kókusztej
- 200 g kemény tofu
- 3 evőkanál mogyoróvaj
- 1 nagy királydatolya, kimagozva
Egyszerűen csak mindent dobj a turmixgépbe, és keverd mindössze egy perc alatt selymesre.
Egy adagban hozzávetőleg 289 kcal, 8,5 g zsír, 46 g szénhidrát, 4 g rost, 32,5 g cukor és 11 g fehérje van.
Napsárga édesburgonya-smoothie
Bizony, az édesburgonya még a reggeli smoothie-ban is tökéletes! Természetesen édes, és tele van rosttal, így a fogyókúrás smoothie kategóriában is igazi ász. Ha szereted az édeskés sütőtökös finomságokat, ezt is imádni fogod.
Hozzávalók és elkészítés:
- 1 érett banán
- 1 bögre sült vagy pürésített édesburgonya
- 1 bögre cukrozatlan tej vagy növényi ital
- fél teáskanál vanília kivonat
- csipetnyi fahéj
- némi juharszirup (opcionális)
A hozzávalókat turmixold homogén állagúra, és élvezd az ősz nagyszerű ízeit.
Egy adagban hozzávetőleg 391 kalória, 5 g zsír, 77 g szénhidrát, 34 g cukor, 7 g rost és 12 g fehérje van.
Hajnalka smoothie
Ha unod a klasszikus reggeli smoothie-kat, a répatorta hangulatát idéző változatot nem szabad kihagynod. Egyszerre gyümölcsös, diós, kókuszos és még a sárgarépa édeskés íze is tökéletesen kioldódik benne.
Hozzávalók és elkészítés:
- 1 csésze tej vagy növényi ital
- fél bögre almalé
- 2 fagyasztott banán
- 1 kisebb sárgarépa meghámozva
- 2 evőkanál dió
- 2 evőkanál kókuszreszelék
- fél teáskanál fahéj
- fél teáskanál vanília aroma
Tedd a turmixgépbe a diót, a kókuszreszeléket és a tejet vagy növényi italt, majd körülbelül 5 percig hagyd ázni. Ezt követően add hozzá a többi hozzávalót is, és turmixold simára.
Egy adagban nagyjából 276 kalória, 8 g zsír, 46 g szénhidrát, 30 g cukor, 6 g rost és 6 g fehérje van.