Turmixold magad vékonyabbra − 3 szuper kreatív reggeli smoothie-recept

A fogyókúra vagy az ideális testsúly fenntartásakor az egyik legnehezebb étkezés a reggeli. Hiszen mi az, amiben nincs sok kalória, finom, izgalmas, ráadásul szinte egész délelőttre el is telít? Ilyenkor jön a képbe a turmixgép és a reggeli smoothie-receptek. Ezek az italok egyrészt villámgyorsan elkészülnek, rendkívül ízletesek, szuper egészségesek és még a fogyást is segítik.

Támogasd a fogyásod ezekkel a reggeli smoothie-receptekkel

Fogyókúrás reggeli smoothie-receptek

A krémes zöldség-gyümölcs turmixok a reggelik császárnői. Elég csak a hozzávalókat bedobálni a gépbe, megnyomni egy gombot, és pár pillanattal később már pöröghet is tovább a reggel, kezedben egy egészséges és alakbarát smoothie-val. Ráadásul a Women's Healt válogatásából most a három legkülönlegesebbet hoztunk el neked, hiszen a fogyókúra alatt is megérdemled a kényeztetést. A trükk az arányokban rejlik, ha nem cukorbombát keversz, hanem rostban, fehérjében és tápanyagokban gazdag egészséges reggelit, nem kell bűntudattal kortyolnod.

3 egészséges smoothie-recept reggelire

Kókuszos kelkáposzta smoothie

Ha eddig te is azt hitted, hogy a kelkáposzta csak a főzelékben lehet jó, akkor most készülj! Ebben a selymes és zöld reggeli smoothie-ban minden megvan, ami egy tápláló reggelihez csak kellhet: vitamin, rost, fehérje és egészséges zsírok. A leveles zöldség íze szinte nem is érződik, hiszen elsősorban a kókusz és a banán markáns zamata érvényesül.

Az egészséges reggelihez csak pár hozzávalóra és egy turmixgépre van szükséged

Hozzávalók és elkészítés:

7 bögrényi friss kelkáposztalevél

2 fagyasztott banán

4 bögre cukrozatlan kókusztej

200 g kemény tofu

3 evőkanál mogyoróvaj

1 nagy királydatolya, kimagozva

Egyszerűen csak mindent dobj a turmixgépbe, és keverd mindössze egy perc alatt selymesre.

Egy adagban hozzávetőleg 289 kcal, 8,5 g zsír, 46 g szénhidrát, 4 g rost, 32,5 g cukor és 11 g fehérje van.

Napsárga édesburgonya-smoothie

Bizony, az édesburgonya még a reggeli smoothie-ban is tökéletes! Természetesen édes, és tele van rosttal, így a fogyókúrás smoothie kategóriában is igazi ász. Ha szereted az édeskés sütőtökös finomságokat, ezt is imádni fogod.

Az édesburgonyának ebben a reggeli smoothie receptben nagyon hasonló az íze a sütőtökéhez

Hozzávalók és elkészítés:

1 érett banán

1 bögre sült vagy pürésített édesburgonya

1 bögre cukrozatlan tej vagy növényi ital

fél teáskanál vanília kivonat

csipetnyi fahéj

némi juharszirup (opcionális)

A hozzávalókat turmixold homogén állagúra, és élvezd az ősz nagyszerű ízeit.

Egy adagban hozzávetőleg 391 kalória, 5 g zsír, 77 g szénhidrát, 34 g cukor, 7 g rost és 12 g fehérje van.

Hajnalka smoothie

Ha unod a klasszikus reggeli smoothie-kat, a répatorta hangulatát idéző változatot nem szabad kihagynod. Egyszerre gyümölcsös, diós, kókuszos és még a sárgarépa édeskés íze is tökéletesen kioldódik benne.