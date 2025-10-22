Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
étrend

Turmixold magad vékonyabbra − 3 szuper kreatív reggeli smoothie-recept

étrend diéta smoothie
Fogyókúra önsanyargatás és éhezés nélkül? Kezdd a napot ezekkel a reggeli smoothie-receptekkel, és élvezd az ízeket! Nem kell aggódnod, hiszen ezek a finomságok nem fogják a fogyásod útját állni.

A fogyókúra vagy az ideális testsúly fenntartásakor az egyik legnehezebb étkezés a reggeli. Hiszen mi az, amiben nincs sok kalória, finom, izgalmas, ráadásul szinte egész délelőttre el is telít? Ilyenkor jön a képbe a turmixgép és a reggeli smoothie-receptek. Ezek az italok egyrészt villámgyorsan elkészülnek, rendkívül ízletesek, szuper egészségesek és még a fogyást is segítik.

Egészséges és alakbarát reggeli smoothie-receptek
Támogasd a fogyásod ezekkel a reggeli smoothie-receptekkel
Forrás: E+

Fogyókúrás reggeli smoothie-receptek

A krémes zöldség-gyümölcs turmixok a reggelik császárnői. Elég csak a hozzávalókat bedobálni a gépbe, megnyomni egy gombot, és pár pillanattal később már pöröghet is tovább a reggel, kezedben egy egészséges és alakbarát smoothie-val. Ráadásul a Women's Healt válogatásából most a három legkülönlegesebbet hoztunk el neked, hiszen a fogyókúra alatt is megérdemled a kényeztetést. A trükk az arányokban rejlik, ha nem cukorbombát keversz, hanem rostban, fehérjében és tápanyagokban gazdag egészséges reggelit, nem kell bűntudattal kortyolnod. 

3 egészséges smoothie-recept reggelire

Kókuszos kelkáposzta smoothie

Ha eddig te is azt hitted, hogy a kelkáposzta csak a főzelékben lehet jó, akkor most készülj! Ebben a selymes és zöld reggeli smoothie-ban minden megvan, ami egy tápláló reggelihez csak kellhet: vitamin, rost, fehérje és egészséges zsírok. A leveles zöldség íze szinte nem is érződik, hiszen elsősorban a kókusz és a banán markáns zamata érvényesül. 

Fogyókúrás reggeli smoothie receptek
Az egészséges reggelihez csak pár hozzávalóra és egy turmixgépre van szükséged
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók és elkészítés:

  • 7 bögrényi friss kelkáposztalevél
  • 2 fagyasztott banán
  • 4 bögre cukrozatlan kókusztej
  • 200 g kemény tofu
  • 3 evőkanál mogyoróvaj
  • 1 nagy királydatolya, kimagozva

Egyszerűen csak mindent dobj a turmixgépbe, és keverd mindössze egy perc alatt selymesre.

Egy adagban hozzávetőleg 289 kcal, 8,5 g zsír, 46 g szénhidrát, 4 g rost, 32,5 g cukor és 11 g fehérje van.

Napsárga édesburgonya-smoothie

Bizony, az édesburgonya még a reggeli smoothie-ban is tökéletes! Természetesen édes, és tele van rosttal, így a fogyókúrás smoothie kategóriában is igazi ász. Ha szereted az édeskés sütőtökös finomságokat, ezt is imádni fogod.

Édesburgonyás, fogyókúrás reggeli smoothie receptek
Az édesburgonyának ebben a reggeli smoothie receptben nagyon hasonló az íze a sütőtökéhez
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók és elkészítés:

  • 1 érett banán
  • 1 bögre sült vagy pürésített édesburgonya
  • 1 bögre cukrozatlan tej vagy növényi ital
  • fél teáskanál vanília kivonat
  • csipetnyi fahéj
  • némi juharszirup (opcionális)

A hozzávalókat turmixold homogén állagúra, és élvezd az ősz nagyszerű ízeit.

Egy adagban hozzávetőleg 391 kalória, 5 g zsír, 77 g szénhidrát, 34 g cukor, 7 g rost és 12 g fehérje van.

Hajnalka smoothie

Ha unod a klasszikus reggeli smoothie-kat, a répatorta hangulatát idéző változatot nem szabad kihagynod. Egyszerre gyümölcsös, diós, kókuszos és még a sárgarépa édeskés íze is tökéletesen kioldódik benne.

Banános, édesburgonyás fogyókúrás smoothie
A fogyókúrás smoothie titka a sok rost és a zéró hozzáadott cukor
Forrás: Shutterstock

Hozzávalók és elkészítés:

  • 1 csésze tej vagy növényi ital
  • fél bögre almalé
  • 2 fagyasztott banán
  • 1 kisebb sárgarépa meghámozva
  • 2 evőkanál dió
  • 2 evőkanál kókuszreszelék
  • fél teáskanál fahéj
  • fél teáskanál vanília aroma

Tedd a turmixgépbe a diót, a kókuszreszeléket és a tejet vagy növényi italt, majd körülbelül 5 percig hagyd ázni. Ezt követően add hozzá a többi hozzávalót is, és turmixold simára. 

Egy adagban nagyjából 276 kalória, 8 g zsír, 46 g szénhidrát, 30 g cukor, 6 g rost és 6 g fehérje van.

 

Mindenki a koreai csodadiétára esküszik: a tiktokkerek már lefogytak, te mire vársz?

Négy hét. Egy koreai doktornő szerint csupán ennyi időre van szükséged ahhoz, hogy újraindítsd az emésztőrendszeredet, és helyrerakd a bélflórádat.

10 feldolgozott élelmiszer, ami meglepő, de segíthet a fogyásban

Van kompromisszum? A feldolgozott élelmiszerek hírhedten egészségtelenek, de mi van, ha néhányuk titokban a diétád legjobb barátja lehet?

Brutális diéta: Victoria Beckham 25 éve mindennap ugyanazt az egy ételt eszi

David Beckham árulta el egy interjú során, hogy a házasságuk alatt egyetlen egyszer látta csak, hogy a felesége más evett volna.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu