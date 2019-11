A lányok első havi vérzése 11 és 14 éves kor között jelentkezik, az utolsó menstruáció pedig általában 48 és 53 éves kor közé tehető. A női ciklus 28 napos folyamat, amelyet a hormonok összehangolt működése szabályoz. Ezt a működést azonban számos tényező, szinte a legkisebb hatás, változás is megzavarhatja, így akár a korábban óramű pontosságú ciklus is könnyen felborulhat.

A menstruációs ciklust hormonális problémák, gyulladások, ciszták, miómák, polipok és daganatok is befolyásolják. Hogy ilyesmiről van-e szó, azt a nőgyógyász tudja eldönteni, de ha kimarad vagy késik a menzesz, esetleg túl erős vagy fájdalmas vérzést tapasztalunk, nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Sokszor egészen apró dolgok is okozhatnak zavart.

Diéták és sport

A túlzásba vitt sportolás és a szélsőséges fogyókúrák hatalmas terhet rónak a szervezetünkre, amelynek hatására agyunk leállíthatja a peteéréshez, így a menstruációhoz szükséges hormonok termelődését. A túlzásba vitt fizikai megterhelés vagy a túlságosan alacsony testzsírszázalék is cikluszavarhoz vezethet. Nem ritka, hogy sportolóknak a versenydiéta időszakában kimarad a menstruációjuk, sőt, az is előfordul, hogy a hormonháztartásuk olyan károsodást szenved, amit évek alatt sikerül csak rendbe hozni.

Elhízás

Ahogy a kóros soványság, úgy a túlsúly is összezavarhatja a ciklusunkat. Az elhízás hatására ugyanis megnövekszik a szervezet ösztrogénszintje, ami miatt elmaradhat a peteérés, és a menstruáció nemcsak szabálytalan, de hosszan tartó is lehet, illetve erős vérzéssel is együtt járhat. A testsúly normalizálását követően sokan számolnak be arról, hogy a menstruációs ciklusuk is kiszámíthatóbbá vált, sőt, az optimális testsúly elérése sok esetben a premenstruációs szindróma tünetein is enyhít.

Gyógyszerek

Minden olyan gyógyszer, amely hormont tartalmaz, összezavarhatja a ciklusunkat. Ilyenek lehetnek például a pajzsmirigyproblémákra felírt hormonok, a szteroidok, de az antipszichotikumok egy része is befolyással lehet a testünk működésére. Ha ilyesmit szedsz és szabálytalan a ciklusod, mindenképpen konzultálj az orvosoddal.

Stressz

A stresszes helyzetek során szervezetünkben stresszhormonok szabadulnak fel: hatást gyakorolnak például az agyalapi mirigyre, amely a menstruációs ciklust irányító hormonok előállításáért felelős. Az egyik ilyen hormon a prolaktin, amelynek termelődése tartós stressz hatására megemelkedhet. A magas prolaktinszint pedig számos negatív következménnyel járhat. A prolaktint anyasági hormonnak is nevezik, egyik szerepe a terhesség támogatása, valamint a szülés utáni tejelválasztás beindítása és fenntartása. A prolaktin kis mennyiségben állandóan jelen van a női szervezetben, ha azonban terhesség vagy szoptatás nélkül is magas a szintje, akkor megzavarhatja a ciklust, amivel pont a teherbe esést akadályozhatja meg.

Tudtad? Statisztikák szerint a vetéléssel és meddőséggel küzdő nők 50 százalékánál kimutatható a magas prolaktinszint! Statisztikák szerint a vetéléssel és meddőséggel küzdő nők 50 százalékánál kimutatható a magas prolaktinszint!

Menopauza

Menopauzáról akkor beszélhetünk, ha az utolsó menstruáció óta legalább egy év telt el. Az ezt megelőző időszakban, jellemzően a negyvenes életévekben kezdődő hormonális változásokhoz többnyire kellemetlen tünetek egész sora, köztük cikluszavar is társul: a vérzés erőssé és rendszerint pontatlanná válhat, ez azonban az egyre csökkenő petefészekhormon-termelés természetes következménye.