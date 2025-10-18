Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Terhességi toxémia: tünetek, amelyeket nem szabad félvállról venni

2025.10.18.
A preeklampszia a várandósság egyik legsúlyosabb szövődménye. A szakértők szerint időben felismerve kezelhető, de ha elhanyagolják, az anya és a magzat életét is veszélyeztetheti. A terhességi toxémia tünetei gyakran alattomosak, ezért minden kismamának érdemes tudatosan figyelnie rájuk.

A preeklampszia a terhességek körülbelül 5–8%-ában fordul elő, leggyakrabban a második vagy harmadik trimeszterben. Oka pontosan nem ismert, de a szakértők szerint a méhlepény rendellenes működése, az erek károsodása és a genetikai hajlam egyaránt szerepet játszhat a kialakulásában. A terhességi toxémia során az anya szervezetében megemelkedik a vérnyomás és fehérje jelenik meg a vizeletben, ami a vese, a máj és az érrendszer túlterhelésére utal. 

A terhességi toxémia tünetei, amiket komolyan kell venni 

A nőgyógyászati tapasztalatok szerint a preeklampszia első jelei sokszor észrevétlenek maradnak, mert a várandósok fáradtságnak vagy normális terhességi tüneteknek gondolják őket. A magas vérnyomás az egyik legkorábbi figyelmeztető jel. Ha a vérnyomás 140/90 Hgmm fölé emelkedik, és ismételten magas marad, mindenképp orvosi vizsgálat szükséges. 

Jellemző tünet lehet továbbá a kéz, arc és láb hirtelen megduzzadása, a fejfájás, a homályos látás vagy fényérzékenység, valamint a felső hasi fájdalom. A szakértők szerint ezek a tünetek nem tekinthetők normális terhességi velejárónak – különösen, ha hirtelen alakulnak ki. 

A preeklampszia súlyosabb formája, az eclampsia, már görcsrohamokkal, tudatzavarral és életveszélyes állapottal jár. Ezért minden szokatlan panaszt azonnal jelezni kell a kezelőorvosnak, különösen a terhesség második felében. 

Kik vannak fokozott kockázatnak kitéve? 

A preeklampszia gyakoribb az első terhességnél, ikerterhesség esetén, illetve azoknál a nőknél, akiknek korábban is volt magas vérnyomásuk, vesebetegségük vagy cukorbetegségük. A szakirodalom szerint az anya életkora is számít: 18 év alatt és 35 év felett a kockázat kétszeresére nő. 
A túlsúly, a mozgásszegény életmód és a dohányzás tovább növelheti a rizikót. A nőgyógyászok ezért hangsúlyozzák: a rendszeres terhesgondozás és a vérnyomás rendszeres ellenőrzése a legjobb megelőzés. 

Hogyan kezelhető és előzhető meg? 

A preeklampszia kezelése mindig orvosi felügyeletet igényel. A terápia célja a vérnyomás csökkentése, a szövődmények megelőzése és a magzat megfelelő oxigénellátásának biztosítása. Enyhébb esetekben gyógyszeres kezelés és fokozott megfigyelés elegendő, súlyosabb formában azonban kórházi ellátásra van szükség. 

A szakértők szerint a legfontosabb a megelőzés: a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő folyadékbevitel, a sóbevitel mérséklése és a rendszeres, kímélő mozgás segít a vérnyomás stabilizálásában. A kalciumban és antioxidánsokban gazdag táplálkozás, valamint a dohányzás elhagyása szintén csökkentheti a kialakulás kockázatát. 

A preeklampszia nemcsak egy orvosi diagnózis, hanem egy olyan állapot, amelyben a gyors felismerés életeket menthet. A szakértők üzenete egyértelmű: ha valami szokatlant észlelünk a terhesség alatt – legyen az látászavar, fejfájás vagy duzzanat –, ne bagatellizáljuk el. A biztonságos várandósság kulcsa a tudatosság és az időben kért orvosi segítség. 

