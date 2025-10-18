Vagy így, vagy sehogy: elájult a vőlegény az oltárnál, amikor meglátta a menyasszonyát

A fiatal vőlegény más miatt látott csillagokat, mint ahogyan azt a menyasszonya szerette volna.
Elájult a vőlegény a saját esküvőjén
Minden nő arról álmodik, hogy a vőlegénye elérzékenyülve törölgesse a könnyeit, amikor először látja meg a menyasszonyi ruhájában. Ájulásról viszonylag kevesen vizionálnak, pedig a 25 éves Gustavo Schmitz-cel pontosan ez történt: mint minden vőlegény, ő is izgatottsággal vegyes félelemmel várta az esküvője napját, de amint megpillantotta a választottját, minden kitisztult:
Amikor a menyasszonyom belépett a terembe, még a szokásosnál is lenyűgözőbben, hirtelen elkezdtem elgyengülni.
– mesélte a férfi a New York Postnak. Bár próbálta összeszedni magát, végül nem sikerült és úgy esett hátra, mint egy darab fa a 200 fős vendégsereg előtt. A jelenetet természetesen megörökítette az esküvői fotós is, a videó pedig percek alatt körbejárta a világot.
Szerencsére a riadalom nagyobb volt, mint a baj: Gustavo csupán amiatt lett rosszul, mert sok elintéznivalója volt a nap folyamán, ezért korán kelt és egyébként sem aludt túl jól az izgatottság miatt.
Miután felsegítették a földről és vizet itattak vele, szinte azonnal jobban lett, a lakodalmon pedig már úgy táncolt, mintha semmi sem történt volna.
Felesége pedig csak nevet az egészen és azt mondja, örül neki, hogy emlékezetes esküvőjük volt és hogy ilyen hatással volt a leendő férjére.