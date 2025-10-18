Vagy így, vagy sehogy: elájult a vőlegény az oltárnál, amikor meglátta a menyasszonyát

A fiatal vőlegény más miatt látott csillagokat, mint ahogyan azt a menyasszonya szerette volna.

Pamela és vőlegénye, Gustavo nagy napja igazán izgalmasan sikerült.

Elájult a vőlegény a saját esküvőjén

Minden nő arról álmodik, hogy a vőlegénye elérzékenyülve törölgesse a könnyeit, amikor először látja meg a menyasszonyi ruhájában. Ájulásról viszonylag kevesen vizionálnak, pedig a 25 éves Gustavo Schmitz-cel pontosan ez történt: mint minden vőlegény, ő is izgatottsággal vegyes félelemmel várta az esküvője napját, de amint megpillantotta a választottját, minden kitisztult:

Amikor a menyasszonyom belépett a terembe, még a szokásosnál is lenyűgözőbben, hirtelen elkezdtem elgyengülni.

– mesélte a férfi a New York Postnak. Bár próbálta összeszedni magát, végül nem sikerült és úgy esett hátra, mint egy darab fa a 200 fős vendégsereg előtt. A jelenetet természetesen megörökítette az esküvői fotós is, a videó pedig percek alatt körbejárta a világot.

Nem só de "sim" se faz um casamento: em Salete, em Itajaí, Santa Catarina, o noivo Gustavo Schmitz roubou a cena ao desmaiar — duas vezes — antes mesmo da troca de alianças, vencido por uma avalanche de ansiedade, nervosismo e emoção ao ver a amada Pâmela surgir no altar. O episódio digno de filme aconteceu no último sábado (7), durante uma cerimônia para 200 convidados, e rapidamente viralizou. Gustavo, de 25 anos, revelou que sofre de ansiedade e, sem se alimentar bem durante o dia e tomado pela beleza da noiva, acabou apagando. Por sorte, um amigo médico estava entre os convidados e prestou socorro imediato. Após o susto — e alguns goles de água — o noivo recuperou as forças e, diante dos olhares da plateia, disse o tão esperado "sim."

Szerencsére a riadalom nagyobb volt, mint a baj: Gustavo csupán amiatt lett rosszul, mert sok elintéznivalója volt a nap folyamán, ezért korán kelt és egyébként sem aludt túl jól az izgatottság miatt.

Miután felsegítették a földről és vizet itattak vele, szinte azonnal jobban lett, a lakodalmon pedig már úgy táncolt, mintha semmi sem történt volna.

Felesége pedig csak nevet az egészen és azt mondja, örül neki, hogy emlékezetes esküvőjük volt és hogy ilyen hatással volt a leendő férjére.