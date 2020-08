Mi okozhat alvászavart?

Léteznek bizonyos kórképek, melyeknek tünetei közé tartozik az álmatlanság, de az esetek döntő többségében nem betegségről van szó. Általában inkább valamilyen életmódbeli hiba okozza az alvással kapcsolatos problémákat. Néhányan például a táplálkozásnál szúrják el, míg mások nem mozognak eleget, – vagy ha igen, akkor rossz időpontban teszik azt. Sokaknál azonban a rohanó életmód és a rengeteg stressz is szerepet játszik, pedig e két tényezőről tudni kell, hogy ezek az alvásproblémák fő okozói.

Nehéz megállapítani, hogy mennyi az optimális alvásmennyiség, hiszen ez a szám egyénenként eltérő lehet. A mennyiségi és minőségi alvás hiánya azonban mindenkinél hasonló tüneteket okoz.

Mi történik, ha nem alszunk eleget?

Eltompul az elme

Az alváshiány mentális és fizikai értelemben is káros az egészségre, ráadásul közvetetten számos veszélyhelyzet okozója is lehet. Gondoljunk csak a közlekedési balesetekre, amelyek a sofőrök kialvatlanságából fakadnak. Tekintve, hogy az alváshiány csökkenti a koncentrációs képességet, rontja az ébren töltött idő egészének minőségét is. Nehezebben tudjuk megoldani a hirtelen felmerülő problémás helyzeteket, türelmetlenebbekké válunk – és tanulási nehézségeink is akadhatnak.

Jellemző továbbá az indokolatlan hangulatingadozás, a motiváció elvesztése, az introvertált viselkedés, a feledékenység és a lobbanékonyság is. Sokaknál jelentkezhet fokozott étvágy – hiszen a szervezet táplálék formájában próbálja pótolni a hiányzó energiát –, ám a rendszertelen evésn következményeként az alvászavarosok könnyebben elhízhatnak. Továbbá alváshiány következtében többen érzékelnek libidócsökkenést is.

A testünk időzített bombává változik

A tünetek azonban egyéb formákban is megjelenhetnek. Például sokan panaszkodnak arra, hogy a kevésbé kipihent időszakaikban fogékonyabbak bizonyos betegségekre. Ez nem meglepő, hiszen a krónikus fáradtság negatívan hat az immunrendszerre, vagyis a fertőzésekkel szemben kevésbé vagyunk ellenállóak.

De a tartósan fennálló alvászavar miatt kialakulhat magasvérnyomás-betegség, látáscsökkenés, krónikus fejfájás, 2-es típusú cukorbetegség, depresszió, szívinfarktus, trombózis, tüdőembólia vagy agyvérzés is. Ez persze nem azt jelenti, hogy elegendő alvás hiányában mindenkinél jelentkeznek ezek a betegségek, ám az biztos, hogy ha valakinek hajlama van egy bizonyos betegségre, akkor a krónikus fáradtság jelentősen megnöveli a kialakulásának esélyét.

Egy Egyesült Királyságban végzett kutatás pedig azt is megállapította, hogy a hosszú távon fennálló alváshiány csökkenti az élettartamot. Ugyanis álmunkban olyan biológiai regenerációs folyamatok zajlanak le, amik a sejtjeink számára pótolhatatlanok. A kutatást vezető szakember az alábbi kérdéssel engedte útjára a felmérésben szereplő alanyokat:

"Alvás közben vagyunk a legvédtelenebbek. Ilyenkor gyakorlatilag ki vagyunk szolgáltatva a környezetünknek, ami a mai embernek már nem akkora probléma, de mondjuk az ősemberek számára nagyon is rizikós volt, hiszen bármilyen fenevad megtámadhatta őket, vagy ellophatta az élelmüket. Az evolúció azonban mégsem iktatta ki az alvást az őseink életéből – ahogy a miénkből sem – é s ennek szerintem az lehet az oka, hogy valóban szükségünk van rá. Önök mit gondolnak?"

Akár 10 évvel is idősebbnek nézhetünk ki

Talán a kinézetünk kevésbé fontos a mentális és a testi egészségünkhöz képest, ám mindenképpen szót kell ejteni azokról a külső változásokról, amelyeket a krónikus alvásmegvonás okoz. Bőrünk dehidratált lesz, veszít a kollagéntartalmából, megereszkedik, ezek miatt pedig ráncosodni kezdünk. Sok esetben a hajunk is jóval hamarabb őszülni kezd, veszít a rugalmasságából, fényéből, és a kopaszodás is hamarabb veszi kezdetét.