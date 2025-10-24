Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől − A film, ami megmutatja, mi rejlik a reflektorokon túl

arhiv -
mozi Bruce Springsteen életrajz
Hajdu Viktória
2025.10.24.
Mi történik, ha a rockikon hirtelen hátat fordít a reflektoroknak, és egy poros alagsorban próbálja újra megtalálni önmagát? Az új Springsteen-film, a Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől ezt viszi vászonra.

A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (Springsteen: Deliver Me From Nowhere) egyszerre egy rock-dráma, zenés műhelytitok és egy lélekbúvár film. Október 23-tól pedig te is átélheted ezt a mozikban. 

Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől október 23-án kerül a mozikba
Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől október 23-án kerül a mozikba
Forrás: arhiv

Csodálatos színészi átváltozásokkal jön a mozikba Bruce Springsteen életrajzi filmje

A filmet Scott Cooper rendezte, aki merész döntést hozott: nem a hírnév csillogását vagy a stadionok eufóriáját mutatja meg, hanem azt a pillanatot, amikor Bruce Springsteen a világsiker küszöbén inkább befelé fordult. A történet középpontjában az 1982-es Nebraska című kultikus album születése áll, azéa lemezé, amelyet a zenész egy négysávos magnóra rögzített. Ez a nyers, intimebb hangzás lett az egyik legőszintébb vallomás a modern rocktörténetben.

Springsteen – akit a fiatal és tehetséges Jeremy Allen White formál meg – a világhírnév küszöbén áll, mégis azt érzi, hogy valamit el kell engednie. A nagy rockprodukciók helyett, inkább a csend, a magány, az akusztikus gitár és a papírlap játssza a főszerepet. A korábban megpróbált gyatra stúdiózások után rájön, hogy csak ez a puritán forma – négy­sávos magnó, mély érzések – tudja igazán átadni azt a belső feszültséget, amely az albumot később legendává tette. 

A film nem csupán zenei történetmesélés

Az egyén és a híresség közti ellentét, a siker árnyoldalai, a családi múlt és az önazonosság kérdései is előkerülnek a filmben. Olyan lemezek díszletei közt játszódik, amelyek akkor még nem voltak olyan népszerűek, inkább csak kísérletek: hasonlóan egy zenész lelkéhez, amely elkezd szembenézni a saját félelmeivel. A „Boss” hangja itt halkabb – de a mondanivalója mélyebb, mint valaha.

Természetesen a zene is kulcsfontosságú

A Nebraska-korszak akusztikus, nyers és mégis reményt sugárzó dallamai adják a film érzelmi motorját. A produkció külön érdekessége, hogy több számot Jeremy Allen White maga énekel, új megközelítést adva a klasszikus Springsteen-hangzásnak.

Ha kíváncsi vagy arra, hogyan születik meg egy ikonikus lemez a csendből, amikor a hírnév még csak kopogtat az ajtón, ez a film neked szól. Ne feledd, október 23-án a mozi ajtaja kinyílik – te pedig beléphetsz… a „Boss” belső világába

Ezt jobb, ha NEM otthon nézed meg − Megérkezett a Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetese

Megérkezett a Welcome to Derry felnőtteknek szóló előzetese.

Te felvennéd? Megérkezett a hívás második része, vagyis a Fekete telefon 2

Stephen King fia újra rettegéssel tölti meg a mozikat. Október 16-án érkezik a Fekete telefon 2. része.

„A zene tart életben, és ti vagytok a zeném" − 85 évesen is tombol a színpadon Sir Cliff Richard

Több mint 250 millió eladott lemezzel és 120 toplistás slágerrel Cliff Richard a brit popzene történetének legnagyobb rekordere.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu