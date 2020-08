A 84 éves színésznő, Törőcsik Mari jelenleg is Velemben lábadozik. Míg korábban annyira rosszul érezte magát, hogy az ágyból is alig tudott kikelni, mostanra olyannyira javult az állapota, hogy már azt fontolgatja, mikor mehet újra vissza a színpadra.

Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk a színésznő, Törőcsik Mari 2008-ban kapott agyvérzést, amiből nagyon lassan, nehezen jött rendbe. Azóta voltak rosszabb, jobb időszakok, de úgy néz ki, a színésznő most valóban jobban érzi magát.

"Köszönöm szépen, jól vagyok. Vannak nehezebb napok, és könnyebbek is, mikor milyen az időjárás. Most kifejezetten jól vagyok, gyűjtöm az erőmet, mert nagyon jó lenne újra színpadon állni, de ez még a jövő nagy kérdése. Nagy öröm, ha jönnek látogatók, már fogadhatom pár szerettemet. Jönnek az unokák is, ami mindig nagy boldogság" - mesélte a Blikknek 84 éves színművésznő.

Törőcsik Mari nagyon szeretne meggyógyulni, valószínű, hogy akaraterejének is köszönheti, hogy egyre inkább javul az állapota. Emellett rendszeresen jár gyógytornára, ami a sok fekvés, mozgáshiány után rendkívül frissítő hatással van a testre.

"Rendszeresen tornázik a művésznő, ami nagyon jót tesz neki fizikailag és lelkileg is. A gyógyulás nagymértékben köszönhető ennek, valamint a közelmúltban az orvossal konzultálva elhagytuk az egyik gyógyszerét, az állapota utána rohamosan javult" – mondta Törőcsik egyik ápolója.

Volt férje és egyben legjobb barátja, Bodrogi Gyula is tervezi meglátogatni Velemben a művésznőt. Kettejük kapcsolata a válás ellenére is nagyon szoros.

"Pont a minap beszéltem Marival. Meg is jegyezte nekem, „Látod, mi mindig gondolunk egymásra!". Ez így is igaz, mi már elválaszthatatlan szövetségesek vagyunk. Maga a csoda, hogy Mari felépült, varázslat, hogy ilyen jó állapotban van megint. Tudom, hogy sokat jelentene neki, ha újra színpadra állhatna, és mindegy is milyen icipici a szerep, három szónál nem is kell több szöveg, a lényeg, hogy felmehessen a színpadra, a közönség elé állhasson. Már a remény, hogy ez megtörténhet, nagy erőt ad neki" – mondta a Blikknek Bodrogi.