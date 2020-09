Az Edda koronavírusos billentyűs-zeneszerzője lassan túl van a betegség nehezén. Ugyan nagyon rossz állapotban került kórházba, a kezeléseknek köszönhetően sikerült legyűrnie a vírusrt, és már hazaengedték a kórházból. Pataky Attila nagyon megkönnyebbült.

"Köszönöm szépen a kérdést, én már egyre jobban, pláne azóta, hogy kedd reggel megcsörrent a telefonom és Zsolti közölte velem, hogy hazaengedték a kórházból. Megkönnyeztem a hírt! Az elmúlt két hetet végigaggódtam érte. Talán jobban féltettem, mint önmagamat, noha én sem voltam jól, de ő nálam is rosszabbul volt. Az, hogy a gyógyulás útjára lépett, az én állapotomra is jó hatással van" - mondta a Ripostnak Attila.