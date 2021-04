Ha kiderül, hogy műtét vár ránk, teljesen normális reakció, hogy szorongani kezdünk. A legtöbb esetben azonban a nem sürgős operációra heteket, sőt, a mostani járványhelyzetben hónapokat is kell várni, így nagyon fontos, hogy ne rettegjük át a köztes időszakot. Van néhány dolog, amiket jobb, ha megteszel a beavatkozás előtt, de akadnak olyanok is, amiktől jobb, ha távoltartod magadat.

Az operációra nagyon fontos lelkileg és fizikailag is felkészülni, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban kerülsz a műtőasztalra.

Tájékozódj az orvosodtól!

Amikor kiderül, hogy műtétre van szükséged, fontos, hogy tudd, mi indokolja a beavatkozást, hogyan fog zajlani, mik lehetnek a kockázatai, milyen szövődményekkel járhat. Sokszor persze nem lehet teljes biztonsággal tudni, hogy mi történik a műtőasztalon, vannak problémák, amelyekre a műtét közben derül fény. Azt azonban nyugodtan várhatod az orvosodtól, hogy mondja el a lehető legpozitívabb és legkellemetlenebb verziót is.

Beszélgess sorstársakkal!

A lelki felkészülést segítheti, ha a hasonló műtéten átesett sorstársakkal is beszélhetsz, de készülj fel arra, hogy nem mindig azt fogod hallani, amit szeretnél. A közösségi médiában rengeteg tematikus csoportot találsz, és nem is baj, ha tagja leszel egy ilyennek, azonban tarts mértéket. Semmi jó nem származik abból, ha heteken át mással sem foglalkozol, és az sem jó, ha rémtörténeteket olvasol. Tudnod kell, hogy még azonos műtét esetében is minden szervezet más, attól még, hogy valakinek őrült fájdalmai voltak az operáció után, nem biztos, hogy neked is lesznek, ugyanekkor az is igaz, hogy lehet, van, aki a beavatkozás után pár nappal szuperül van, előfordulhat, hogy neked hetek kellenek.

Sportolj!

Ha már korábban is edzettél, ha az egészségi állapotod engedi, ne a műtét előtt állj le vele. Egy fizikailag erősebb, edzettebb test jó eséllyel könnyebben regenerálódik: tehát ne mondj le az aktivitásról minden, mindegy alapon. A műtét után úgyis valószínűleg hosszabb kényszerpihenőre leszel ítélve.

Adj le a túlsúlyból!

Természetesen az nem fog menni, hogy hetek alatt tizenkilókat fogyj, de helyesen teszed, ha az operáció előtt egészségesen táplálkozol, és ha túlsúlyod van, nagyon jó, ha egy részétől megszabadulsz. Ha hasi műtéted lesz, kifejezetten nehezíti az orvosok dolgát a vastagabb zsírréteg, de te magad is könnyebben mozogsz majd az operáció után, ha vékonyabb vagy.

Figyelj az étkezésre és a folyadékfogyasztásra!

A műtétet megelőző egy hétben feltétlenül érdemes kiemelten odafigyelni az étkezésre, a legjobb, ha könnyen emészthető fogásokat választunk. Elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, hogy ne dehidratált állapotban kerüljünk a műtőbe.(Közvetlenül a műtét előtti órákban egyáltalán nem ehet és nem ihat a beteg, erről az orvos tájékoztatja, pontosan milyen időtartamig.)

Tervezd meg, mit viszel magaddal a kórházba!

A kórházi menetfelszerelés összeállítása nem túl nagy kihívás, de azért nem árt átgondolni, mire lesz szükséged. A kényelmes hálóruha, papucs és fürdőköpeny alap, de simán lehet nálad póló, kényelmes sportnadrág, rövidnadrág is, pláne ha nem az a típus vagy, aki szívesen van egész nap hálóingbe. Hogy mi lesz aztán a legkényelmesebb, azt a műtéti heged elhelyezkedése dönti el. Van, aki hasi műtét után hetekig hálóinget visel, de például ha bikinivonalban vágnak, szinte bármit fel tudsz venni. Ha végtagodat műtik, akkor azt kell belekalkulálnod, hogy mibe tudsz majd a legkönnyebben belebújni. Bár a kórházban - ha csak orvosilag nem ellenjavallt - a műtétetnek megfelelő napi háromszori étkezés jár, legalább szénsavmentes vizet és háztartási kekszet is jó ötlet bevinni, amennyiben az orvos engedi ezeket fogyasztani a beavatkozás után.

Se műköröm, se ékszer!

Mielőtt kórházba indulsz, fontos, hogy levedd az ékszereidet, hiszen ezek nem vihetőek be a műtőbe, és a körömlakkot is mosd le. A kontaktlencsét is ki kell venni, és ha netán műfogsorod van, az sem viselheted az operáció alatt.