2025. okt. 22., szerda

Hányan vannak a szobában? Csak az igazi zsenik tudják megfejteni ezt a feladványt!

2025.10.22.
Egy születésnapi bulin bármi megtörténhet. Te meg tudod tippelni, hogy hány emberből állt a vendégsereg? Csak a legokosabbaknak sikerül megoldani ezt a fejtörőt!

Egy születésnapi bulin vagyunk. A szobában tartózkodó, ünneplő emberek vagy narancssárga, vagy indigószínű születésnapi sapkát viselnek. Mindenki látja a többiek fején lévő kalapocskát, de a sajátját nem. Az egyikük aztán felkiált: „Ha minimum 6 narancssárga és legalább 6 indigó sapkát látsz, emeld fel a poharad!". Erre pontosan 12 ember emeli fel a poharát. A fejtörő kérdése: hányan vannak a szobában?

Vajon hány ember van még az asztal körül? Te meg tudod oldani ezt a fejtörőt? 
Neked sikerült megfejteni a fejtörőt? Itt a megoldás:

Elsőre egy sima matekpéldának tűnik ez a furfangos IQ-teszt. Amit tudunk, hogy a szobában legalább minimum 6 ember van, akik narancssárga, vagy indigószínű sapkát viselnek. Mivel a sajátját senki nem látja, ebből az következik, hogy a helyiségben több embernek kell lennie.

Ha 7 vagy több embernek indigókék, és másik 7 vagy több embernek pedig narancssárga sapkája van, akkor az azt jelenti, hogy összesen legalább 14 főnek kell lennie a helyiségben. Ebből az következik, hogy legalább 6 embernek kell viselnie narancssárga és másik 6-nak indigókék sapkát.

Szóval, ha a narancssárga sapkát viselők csak 5 másik ilyen színű fejfedőt látnak, akkor nem emelhetik fel a poharukat. Ha viszont minden indigókék sapkás résztvevő felemeli, akkor az azt jelenti, hogy összesen 12 embernek van indigókék sapkája, amihez ha hozzáadjuk a 6 narancssárgát, összesen 18-at kapunk.

IQ-teszt csak 20/20 látásúaknak: megtalálod a kakukktojást a dinoszauruszok között?

Találd meg 7 másodpercen belül az egyetlen dínót, ami más, mint a többi! 10-ből 9 ember elbukik ezen az IQ-teszten! Vajon neked sikerül megoldani?

Ennek a 3 csillagjegynek megváltozik a szerelmi élete a napfogyatkozás után

Ha a Bika, Rák vagy Halak jegyben születtél, akkor most az univerzum ráhangol a szerelem hullámhosszára. A szeptember 21-i részleges napfogyatkozás után változások várnak a jegy szülötteire.

Jöhet egy kellemes 69? Ezen az optikai illúzión csak az emberek 1%-a képes átlátni

Nem fogod elhinni, amit látsz. Ebben az optikai illúzióban egy fordított 69-est kell megtalálni a képen. Neked menne?

 

