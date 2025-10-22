Hányan vannak a szobában? Csak az igazi zsenik tudják megfejteni ezt a feladványt!

Egy születésnapi bulin vagyunk. A szobában tartózkodó, ünneplő emberek vagy narancssárga, vagy indigószínű születésnapi sapkát viselnek. Mindenki látja a többiek fején lévő kalapocskát, de a sajátját nem. Az egyikük aztán felkiált: „Ha minimum 6 narancssárga és legalább 6 indigó sapkát látsz, emeld fel a poharad!". Erre pontosan 12 ember emeli fel a poharát. A fejtörő kérdése: hányan vannak a szobában?

Vajon hány ember van még az asztal körül? Te meg tudod oldani ezt a fejtörőt?

Forrás: Shutterstock

Neked sikerült megfejteni a fejtörőt? Itt a megoldás:

Elsőre egy sima matekpéldának tűnik ez a furfangos IQ-teszt. Amit tudunk, hogy a szobában legalább minimum 6 ember van, akik narancssárga, vagy indigószínű sapkát viselnek. Mivel a sajátját senki nem látja, ebből az következik, hogy a helyiségben több embernek kell lennie.

Ha 7 vagy több embernek indigókék, és másik 7 vagy több embernek pedig narancssárga sapkája van, akkor az azt jelenti, hogy összesen legalább 14 főnek kell lennie a helyiségben. Ebből az következik, hogy legalább 6 embernek kell viselnie narancssárga és másik 6-nak indigókék sapkát.

Szóval, ha a narancssárga sapkát viselők csak 5 másik ilyen színű fejfedőt látnak, akkor nem emelhetik fel a poharukat. Ha viszont minden indigókék sapkás résztvevő felemeli, akkor az azt jelenti, hogy összesen 12 embernek van indigókék sapkája, amihez ha hozzáadjuk a 6 narancssárgát, összesen 18-at kapunk.