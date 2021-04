Hétfőn is megtartotta szokásos online sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs. Az országos tisztifőorvos közölte a legfrissebb járványügyi adatokat és szóba került a harmadik oltás is.

Nemrég reppent fel a hír, hogy egyes embereknél nem nyújt kellő védelmet a kínai vakcina. Még a vakcina gyártója is elismerte, hogy nem olyan hatékony, mint amire számítottak, de így is érdemes beadatni. Bár Gulyás Gergely azt állította, hogy a kínai vakcina hatásosabb, mint a nyugati oltóanyagok. Ennek kapcsán merült fel sokakban a kérdés, lesz-e szükség harmadik védőoltásra is.

Müller Cecília szerint azonban most nem azzal kell foglalkozni, hogy mennyi antitestet mérünk, hanem védetté kell válni a vírussal szemben. Mivel az összes vakcinát a világon veszélyhelyzeti körülmények között engedélyezték, így bármelyik vakcina esetében előfordulhat, hogy szükség lesz majd egy harmadik oltásra. Erről azonban nincs még elég adat és tapasztalat.

