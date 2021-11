Egyre több embert fertőz meg a világon és hazánkban is a koronavírus negyedik hulláma. Korábban sem kímélte a betegség a hírességeket, most viszont egyre többen jelzik, hogy pozitív lett a Covid-tesztjük. Nemrég az Omega frontembere, Kóbor János került kórházba, most pedig egy újabb sztárt fertőzött meg a vírus.

Az ismert musicalszínész, számtalan előadás főszereplője, Szemenyei János kénytelen karanténba vonulni - vette észre a hírt a Ripost. A 39 éves színészt olyan darabokban láthatja a közönség, mint a Rocksuli, a We Will Rock You, a Bolyongók és a Jövőre veled ugyanitt. A betegség miatt november 22-ig minden fellépését lemondta.