Müller Cecília elmondta, hogy mindenkinek alkalma van az oltások felvételére az oltási akciónapok keretében akár oltóponton, akár háziorvosnál, Magyarországon továbbra is elérhető ötféle hatékony és biztonságos vakcina. Sikeresnek nevezte az oltási akcióheteket és -napokat, hiszen több mint 300 ezren így kapták meg első oltásukat.

"Azért biztosítjuk egyre szélesebb körben ezeket a lehetőségeket, hogy technikai, fizikai akadálya ne legyen az oltások felvételének" - fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy a magyarországi koronavírus-megbetegedések 29 százalékát az omikron variáns okozza, a vírus ezen mutációja egyre jobban terjed. Müller Cecília hozzátette: az omikron általában enyhébb tüneteket okoz, de sokkal fertőzőképesebb, akár háromnaponta is duplázódhat a fertőzöttek száma. Hangoztatta: az, hogy ez a variáns nem okoz komoly tünetet, általánosságban igaz, de egyénekre soha nem lehet igaz. Hogy ki milyen súlyosan betegszik meg, az függ az egészségi állapottól és az oltottsági foktól. Elmondta, továbbra is fontos a higiénés szabályok betartása, de a specifikus védelmet elsősorban a védőoltások biztosítják.



Müller Cecília az 5-11 éves gyerekek oltásáról elmondta, bővítik e korosztály oltási lehetőségét is, hiszen hétfőn beteltek a foglalható helyek. Így lehetővé teszik a gyerekek számára szombati napokon az időpontfoglalással történő oltakozást. Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint alacsony az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma. Eddig három mintában mutatták ki az influenza A vírust. Hozzátette: ebben a szezonban egyelőre alacsony az influenzaaktivitás, azonban megítélni most még nem lehet, merre változik a megbetegedésszám. Vélelmezhető ugyanakkor, hogy idén sem lesz járvány. Ugyanakkor az influenzafertőzés csúcsa a január végi, február eleji időszakra esik. Az influenza elleni védőoltást is mindenkinek ajánlja Müller Cecília. Jelezte, az idei szezonban rendelkezésre álló, felnőtteknek szánt 1,3 millió adag, térítésmentes vakcina fele, a gyermekeknek adható vakcinamennyiség 60 százaléka fogyott el.