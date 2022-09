Sokan nem is sejtik, mennyire összefügg a mentális jóllétünk a szervezetünkével. Néha elég egy kis egészségügyi finomhangolás, és a depressziót mintha elfújták volna.

Az alábbi vitaminok, illetve ásványi- és egyéb tápanyagok hiánya abba a tévhitbe kergethet, hogy az elméd betegedett meg, holott könnyen lehet, hogy a szervezetednek esélye sincs a jó közérzet kialakítására az alultápláltság miatt.

Vas

A vashiány különösen a nők körében gyakori: a kutatások szerint 20 százalékuk, a terhes hölgyeknek pedig nagyjából a fele nélkülözi ezt az ásványi anyagot. Ha a szervezetben nincs jelen elegendő vas, akkor fáradékonyság, agyköd és ingerlékenység jelentkezhet. Hogy ezt megelőzd, életmódodtól és életkorodtól függően fogyassz naponta 8-18 mg szerves vasat!

Cink

Ez az ásványi anyag a szervezet számos funkcióját támogatja: elengedhetetlen az emésztőenzimek kiválasztásához, regenerálja a DNS-ünket, illetve véd az ételérzékenységtől is, mely sok esetben depresszív tüneteket okoz. Hogy kiélvezd előnyös hatásait, ügyelj arra, hogy minden nap támogasd a testedet 8-10 mg cinkkel!

Jód

Hazánkban közismerten jódszegény a talaj, illetve a magyarok étrendje általában nem tartalmazza megfelelő mennyiségben ezt az ásványi anyagot. Hiánya pajzsmirigyproblémákhoz vezethet, melyek egyik tünete lehet a depresszió. A napi 150-200 mikrogrammnyi ajánlott mennyiséget könnyűszerrel beviheted algakészítmények, tengeri halak, jódozott só, körte, illetve petrezselyem rendszeres fogyasztása által.

Szelén

A jód és a szelén egymással karöltve küzdenek a pajzsmirigy egészségének megőrzéséért. Utóbbi az inaktív T4 hormont segít aktív T3-má alakítani, mely a test szinte minden fiziológiai folyamatát érinti, ideértve a növekedést, a fejlődést, az anyagcserét, valamint a testhőmérséklet-, és pulzusszabályozást is. A napi ajánlott mennyiség 55 mikrogramm, melyet akár brazildió rágcsálása által is biztosíthatsz a szervezeted számára.

Omega-3 zsírsavak

Ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak jelentős mennyiségben találhatóak meg a halakban, a lenmagban és a dióban. Mivel kulcsfontosságú szerepet játszanak az agyműködésben, hiányuk nyomott hangulathoz és memóriazavarokhoz vezethet. Az EPA-ból és a DHA-ból, melyek az állati eredetű élelmiszerekben vannak jelen, naponta 0,25-0,5 g bevitelét javasolják a szakértők, míg a növényekben fellelhető ALA-ból felnőtt nők esetében 1100 mg az ajánlott adag.

D-vitamin

Nyáron nem akkora kihívás a megfelelő mennyiségű D-vitaminszint biztosítása a tested számára, viszont a fényhiányos őszi-téli időszakban fontos, hogy pótold ezt a létfontosságú tápanyagot. Alacsony szintje nemcsak depressziót, hanem a szellemi teljesítmény csökkenését is előidézheti, extrém esetekben pedig autizmussal is járhat. A napi ajánlott dózissal kapcsolatban megoszlanak a vélemények: egyes orvosok felnőtt emberek esetében 2000 nemzetközi egységet javasolnak, míg mások szerint az 5-10 ezer NE sem túlzás.

Magnézium

A civilizált életmód káros szokásai – mint például a dohányzás, illetve az alkohol-, a túlzott cukor-, só-, foszforsav- és koffeinfogyasztás – nagyban csökkentik a szervezet magnéziumszintjét. Ennek az esszenciális ásványi anyagnak a hiánya stresszessé, lehangolttá, ingerlékennyé tehet, így mindenképp ügyelj arra, hogy a felnőtt nőknek ajánlott napi 300-320 mg-ot elfogyaszd belőle!

B-komplex

A szervezeted egészséges működéséhez az összes B-vitaminból megfelelő mennyiséget kell fogyasztanod, ám a mentális jóllét megőrzése szempontjából kiemelten fontos a B12 vitamin. A napi ajánlott adag felnőttek számára 2,4 mikrogramm, melyet húsból, tejtermékekből és tojásból, vegánként pedig többek között algafélékből és inaktív sörélesztőből érdemes bevinni.

Esszenciális aminosavak

Hiába szedsz multivitamint, ha az étrended egyoldalú, esetleg túl keveset eszel. Az aminosavakban gazdag táplálékok támogatják a szervezetedet a fizikai-mentális kihívások leküzdésében és a regenerálódásban is: tehát ha úgy érzed, hogy nem tudsz kimászni a lelki gödörből, mindenképp vizsgáld felül, és ha kell, változtasd meg a táplálkozásodat, illetve iktasd be az életedbe a rendszeres testmozgást is!

Nyitókép: Shutterstock