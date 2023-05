A trombitaművész mentőautóval érkezett a baracskai börtönbe, április végén vonult be, hogy megkezdje büntetését. Galambos Lajos az egészségi állapota miatt a büntetése halasztását kérvényezte, ám a bíróság első- és másodfokon is elutasította a kérelmét. Nem sokkal később a trombitaművészt átszállították a berettyóújfalui börtönkórházba, állapota azonban nem javult. Nemrég meglátogatta ügyvédje, dr. Csontos Zsolt. Lajcsi rajta keresztül üzente meg, hogy van most.

"Egyre gyengébb vagyok, nagyon keveset eszem, már alig vagyok képes a pépesített, turmixolt ételek elfogyasztására is. Nem kapok külön ételeket, ugyanazzal kell beérnem, mint a többi fogvatartottnak, csak éppen azokat a kajákat leturmixlova tudom elfogyasztani. Mindenki elképzelheti, milyen, amikor a mákos tésztából egy kocsonyás, nyúlós massza lesz, és azt kell megennem. Már nem tudtam mit kitalálni, hogy valamennyi kalóriát azért bevigyek a szervezetembe, így kacsazsírt szoktam tenni a teámba, azt szürcsölöm el. Mivel a gyomrom már nem bírja a sok leturmixolt ételt sem, kértem, hogy szinte csak leveseket kapjak, legalább azoknak a levét meg tudom inni. Hiába vagyok a bevonulásom óta az egészségügyi részlegen, a betegszobán sem javultak az egészségügyi értékeim, sőt: vannak, amelyek romlottak is" - mondta Lajcsi.

Ügyvédje is megerósítette, hogy Lajcsi rosszabb állapotban van, mint legutóbb. "A büntetés-végrehajtás egészségügyi központjában két nap alatt igazolták azon súlyos betegség meglétét, amelyet korábban, a halasztási kérelem elbírálásakor a kirendelt igazságügyi orvosszakértő által bevont – nem igazságügyi szakértő – szakkonzulens, személyes vizsgálat nélkül nem látott igazoltnak. Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége, mindenkinek, így az elítélteknek is joga van a testi és lelki egészséghez. A büntetés-végrehajtás nem jelenti azt, hogy ha valaki a meglévő betegségei mellett bevonul, akkor az aktuális egészségi állapota romolhat, vagy akár azt csak veszélyeztethetik. Ennek a jogi felelőssége a büntetés-végrehajtási intézeteket terheli. Védencemet – ahogyan egyetlen más elítéltet – sem azzal a szankcióval sújtotta bíróság, hogy az egészségével is fizessen, és tűrje el zokszó nélkül, ha az állapota romlik. Az egészségügyi ellátása során az írott és íratlan szakmai szabályok megtartásáért immár az intézet felel, ennek során pedig a beteg elítéltek élete, egészsége közvetlen veszélynek nem tehető ki, és további egészségkárosítást sem okozhat. Számomra megdöbbentő módon, újságcikkekben megjelent, hogy védencemmel kezdeményeztük az úgynevezett otthonápolási őrizetének elrendelését. Ilyen adatokat az ügyfelem nem akart megosztani a nyilvánossággal. Ez is különleges bűnügyi személyes adat, amelynek az engedély nélküli közzététele jogszabálysértő, s mind személyiségi jogi, mind büntetőjogi következményekkel járhat annak a számára, aki ezt jogosulatlanul kiszivárogtatta, illetve nyilvánosságra hozta" - mondta az ügyvéd a Blikknek.