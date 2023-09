Galambos Lajos szerint a baracskai börtönben nincsenek olyan körülmények, melyekkel megelőzhető lenne az állapotának romlása. A zenésznek folyamatos egészségügyi felügyeletet biztosítanak, de ez szerinte nem elég, ezért otthonápolási kérelemhez folyamodott. Kérvényét másodfokon is elutasították, Galabosnak börtönben kell maradnia.



A trombitás teljesen összetört a hír hallatán, ráadásul a bevonulása óta folyamatosan romlik az állapota. A napi sétára is kísérni kell, nehogy összeessen. A Bors úgy tudja, Lajcsi kedvetlen, nem hajlandó senkivel sem beszélni. A családtagjainak is megtiltotta, hogy nyilatkozzanak a hogylétéről, ehhez pedig tartják is magukat. A testvére, Galambos István, és a lánya, Boglárka sem volt hajlandó semmit elárulni a lapnak.

Galambos Lajos 2023 április 26-án vonult börtönbe, ahol 3 év hat hónapot kell eltöltenie, amiért jogerősen elítélték víz, -gáz, - és áramlopás miatt. Jó magaviselettel, harmadolással azonban körülbelül egy év múlva szabadulhat.