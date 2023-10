Sok lakásban keletkezik ősszel és télen páralecsapódás, és ez a jelenség sajnos penész kialakulásához is vezethet. A pára a hideg, kemény felületeken keletkezik, amikor meleg levegő éri azok másik felét. A meleg levegőben lévő nedvesség lecsapódik, és vízcsepekké gyűlik össze a felületen. Leggyakrabban olyan felületeken alakul ki, mint az ablakok, ajtók és falak, valamint a rosszul szellőző helyeken, mint például a beépített szekrények. Az ablakokon visszamaradt páralecsapódás idővel károsíthatja a PVC-t és a fa ablakkereteket, valamint a tömítéseket is.

Egy angol nő nem tudta, hogyan szabadulhatna meg a páralecsapódástól, ezért segítséget kért az egyik nagy takarítócég közösségi oldalán. Azt írta, bármilyen tanácsot szívesen elfogad, hogy megszabaduljon az ablakokon és a falakon keletkező nedvességtől és penésztől. Több kommentelő is azt írta neki, hogy az egyetlen és tuti megoldás egy páramentesítő beszerzése. A készülék nem olcsó, de megéri az árát. A gép levegő nedvességtartalmának megfelelően kapcsol be és ki, tehát nem kell attól félni, hogy túl száraz lesz a levegő a lakásban. Központi helyre érdemes elhelyezni, a tartályát néha üríteni kell, és a szűrő állapotát is érdemes időről időre ellenőrizni - írja az Express.