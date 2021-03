Ugyan lassan kifelé tartunk a télből, a fűtési szezon még javában tart, ami azt jelenti, hogy mindenki fokozottan figyel a lakása hőmérsékletére és arra, hogy egy percig se kelljen vacognia az otthonában. Emellett azonban ugyanilyen fontos a megfelelő páratartalomra is odafigyelnünk, ha el szeretnénk kerülni a különféle egészségügyi problémákat.

Míg nyáron kevésbé foglalkozunk otthonunk levegőjének páratartalmával a hideg idő és a fűtési szezon beköszöntével erre fokozott figyelmet kell fordítanunk. Se a túl magas, se a túl alacsony páratartalom nem tesz jót az egészségnek, mert mindkét esetben számolnunk kell valamilyen légúti megbetegedéssel. A téli időszakban a fűtés miatt inkább a páratartalom jellemzően alacsonyabb az ideálisnál, ennek következményeként előfordulhat, hogy kiszáradnak a nyálkahártyák, szemszárazságot, valamint köhögést tapasztalunk.

Annak érdekében, hogy ezeket a kellemetlen panaszokat elkerüljük, mutatunk néhány tippet, hogyan érdemes felvenni a harcot a száraz levegő ellen.

1. Ültessünk minél több növényt a lakásbaA növényekkel tudjuk a legbiztonságosabban növelni a páratartalmat a lakásban. Ahogyan mi, emberek izzadunk és lélegzünk, vízgőzöket engedünk a levegőbe, ugyanezt teszik a növények is. A levelek felületén található apró, pórusszerű szerkezet vízgőzöket szabadít fel a levegőben, a növények, ezáltal képesek növelni az adott helyiségben a páratartalmat. Ezért is érdemes minél több zöld növényt telepíteni az otthonunkba.

2. Helyezzünk vízzel teli edényt a fűtőtestre

A legegyszerűbb módja annak, hogy biztosítsuk a megfelelő páratartalmat a lakásban, ha egy vízzel teli edényt a fűtőtestre helyezünk. A meleg hatására a víz elpárolog, így a párásítás házilag garantált. Az edényt azonban ne felejtsük el néhány naponta újratölteni. A vízhez hozzáadhatunk néhány csepp illóolajat is, ami, amellett, hogy kellemes illatot teremt a lakásban, nyugtató hatású is lehet. Az eukaliptusz például csökkenti a megfázás tüneteit, a levendula nyugtató hatással van az idegrendszerre, segít, hogy békés és zavartalan legyen az éjszaka, a teafa pedig fertőtlenít, segít távol tartani a kórokozókat, baktériumokat.

3. Párásítsunk frissen mosott ruhákkal

Szuper praktika a levegő páratartalmának növeléséhez, ha a lakás egy adott helyiségében felállítunk egy szárítóállványt, ahova a frissen mosott ruhákat teregetjük. A vizes ruhákból távozó nedvesség így a levegő párásítását szolgálja. Még jobb, ha a nedves ruhákat szépen elosztjuk a lakásban: a szárítóra csak a ruhák felét teregessük ki, néhányat viszont helyezzünk vállfára és akasszuk fel a lakás különböző pontjain, egy-két nedves törölközőt pedig helyezzünk a fűtőtestek elé.

4. Orrunk védelme

A fenti tanácsok megfogadása mellett nagyon fontos, hogy megőrizzük az orrnyálkahártyánk egészségét és épségét. A légutak, így az orrnyálkahártyánk is rendkívül fontos szerepet tölt be szervezetünk védekezésében: „kapuőrként" látja el a feladatait, hiszen védelmez minket a légúti kórokozókkal szemben. Ha az orrnyálkahártya megsérül, akkor a védelem is gyengül, ennek következtében pedig sokkal fogékonyabbak lehetünk a különféle fertőzésekre, légúti megbetegedésekre. Télen ez különösen így van, hiszen a kinti hideg és a benti száraz levegő miatt könnyen kiszárad az orrnyálkahártya, amit a legegyszerűbben orrspray-vel, orrcseppel tudunk megvédeni. Használjunk természetes eredetű készítményeket, amelyek segítenek nedvességgel ellátni a kiszáradt orrnyálkahártyát.