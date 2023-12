Új bizonyítékok támasztják alá, hogy mennyire gyilkos az ülőmunka, de a jó hír, hogy már napi néhány perc testmozgás is segíthet csökkenteni a szívbetegség és a stroke kockázatát.

A European Heart Journal című szakfolyóiratban közzétett tanulmány szerint már akkor sokat teszünk az egészségünkért, ha a napi ülőmunkából 4-14 percet mozgásra fordítunk.

A mérsékelt testmozgásra példa lehet a nagyon gyors séta, a nehéz takarítás, például ablakmosás vagy felmosás, a kerékpározás, vagy a tollaslabda, az erőteljes testmozgásra példa a túrázás, a gyorsabb kocogás, a lapátolás, a gyors kerékpározás, a futball, a kosárlabda vagy a tenisz.

A tanulmányban öt országból 15 253 ember vett részt, akik a nap 24 órájában olyan kütyüt viseltek, amely mérte az aktivitási szintjüket. Az eredmények szerint hierarchia alakult ki abban a tekintetben, hogy mi tesz jót az egészségnek: a mérsékelt vagy erőteljes testmozgás volt a legelőnyösebb, ezt követte a könnyű testmozgás, az alvás vagy az állás.

A tanulmány azt is megállapította, hogy a napi 30 perc ülés helyett 30 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgásnak volt a legjobb hatása az alacsonyabb testsúlyú embereknél. Azt is kimutatták, hogy a koleszterin- és vércukorszint is javult, ha már hat perc ülő tevékenységet mozgással helyettesítettek, bár a több mozgás nyilván többet segített.

A kutatás azt mutatja, hogy sok esetben a napi rutin apró változtatásai már csökkenthetik a szívroham vagy a stroke esélyét. Akár néhány perc ülőmunka felváltása néhány perc mérsékelt testmozgással javíthatja a testtömegindexet, a koleszterinszintet, a derékbőséget, és még számos más fizikai előnnyel járhat - szögezte le James Leiper, a Brit Szív Alapítvány orvosigazgató-helyettese.

Az aktivitás nem mindig könnyű, és fontos, hogy olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyeket hosszú távon be tudunk tartani, és amelyeket élvezünk, bármi, ami felpörgeti a szívverésünket, segíthet - idézi az Express az orvost.

