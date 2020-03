Manapság a koronavírus-járvány idején a csapból is az folyik, hogy a megfelelő és fokozott higiénia betartása mellett mindent tegyél meg annak érdekében, hogy erősítsd az immunrendszeredet, hogy ha el is kapod a fertőzést, meg tudj azzal küzdeni. No, de hogyan vértezheted fel magadat egy esetleges vírustámadás ellen és egyáltalán létezik-e olyan, hogy immunerősítés.

Az immunerősítés témájában a szakemberek véleménye nagyon megoszlik, így mi laikusok csak kapkodjuk a fejünket és minél többet olvasunk a témáról, annál kevésbé tudjuk, kinek higgyünk, miből és mennyit szedjünk. Vannak, akik úgy vélik, ha nincs semmi komoly krónikus betegségünk, akkor minden bizonnyal jól működik az immunrendszerünk is, mások a nagyobb dózisú vitaminfogyasztásra, az egészséges táplálkozásra rendszeres sportra és a kielégítő alvásra helyezik a hangsúlyt.

Ha eddig nem foglalkoztunk azzal, hogy minél egészségesebben éljünk, némiképpen hátrányból indulunk, azzal azonban biztosan nem követünk el hibát, ha az eddiginél kicsivel (sokkal!) jobban odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, mennyi folyadékot fogyasztuk, mennyit alszunk.

Ha egészségesen táplálkozunk, minden esélyünk megvan arra, hogy szervezetünk vitaminellátottsága elégséges legyen. Talán egyedül a D-vitamin kivétel ezalól, amelyet a téli hónapokban kellő napfény híján nem tudunk magunkba gyűjteni, így érdemes pótolni az. Bár már évek óta hatalmas publicitást kap a D-vitamin szedésének fontossága, arról a mai napig nincs közmegegyezés, hogy mennyit is vegyünk magunkhoz belőle. Vannak olyan ajánlások, amelyek heti 3000-4000 NE-t javasolnak, mások pedig úgy vélik, a napi 4000-8000 NE a legminimálisabb mennyiség, amelynek már jótékony hatása van.

Az első vitamin, amelynek a fontosságáról már gyerekkorban hallottunk, az a C-vitamin, és amikor megfáztunk, náthásak voltunk, egészen biztos, hogy nagyobb dózisban kezdtünk el szedni belőle. Nos, most is érdemes így tenni, ugyanis az aszkorbinsav fokozza szervezetünkben az immunrendszer működését, növeli a fehérvérsejtek számát, melyek szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal, és fokozza a fehérvérsejtek működését. Jelentősen csökkenti a meghűléses betegségek, a nátha tüneteit. Amikor megbetegszünk, illetve amikor már érezzük, hogy hamarosan betegek leszünk, vagy mint most, hogy járvány fenyeget bennünket, nyugodtan emeljük meg a C-vitamin dózisunkat akár 1000-2000 mg-ra is.

A két létfontosságú vitamin mellett nem szabad megfeledkeznünk a nyomelemekről sem. Mi most a

magnéziumot emelnénk ki közülük, amelynek a pótlása talán a legfontosabb. Jótékony hatásai mellett - miszerint elengedhetetlen az egészséges szívműködéshez, csökkenti a szívroham kockázatát, normalizálja a keringést, csökkenti, illetve normális értékre állítja be a koleszterinszintet - azt kell kiemelnünk, hogy jelenléte azért is szükséges a szervezetünkben, mert több vitamin is (mint például a C és a D) csak úgy tud felszívódni.