66 napos szabály, amelynek segítségével könnyen megváltoztathatod az életedet

Te is voltál már úgy, hogy elhatároztad magad valami mellett, aztán pár nap múlva már el is felejtetted az egészet? A jó szokások kialakítása sokkal nehezebb, mint azt elsőre gondolnánk, de van egy apró trükk, ami hatalmas segítséget nyújthat ebben. Ezt hívják 66 napos szabálynak. Az elmélet szerint pontosan ennyi időre van szükség ahhoz, hogy egy új szokás beépüljön az életünkbe, és már ne kelljen külön erőfeszítést tenni érte, hanem természetessé váljon, mint a reggeli kávé vagy a fogmosás. Nem három nap, nem hét, és nem is harminc, hanem hatvanhat. Ez elsőre talán soknak tűnik, de ha belegondolunk, mennyi minden változhat ennyi idő alatt, akkor máris egészen másként nézünk rá.

A 66 napos szabály egy új élet lehetőségét kínálja

Forrás: Shutterstock

Miért pont 66 napos a szabály?

A londoni University College kutatói vizsgálták meg, hogy mennyi idő alatt alakul ki egy szokás, és az eredmény egyértelműen azt mutatta, hogy az arany középút valahol 66 nap körül van. Természetesen ez nem kőbe vésett szám, mert vannak emberek, akiknél ez kicsit kevesebb vagy éppen több lehet, de statisztikailag ez az az időszak, amikor az új viselkedésformák már automatikussá válnak. A kutatás során például volt, aki a napi egy pohár víz elfogyasztását akarta rendszeressé tenni, más pedig minden reggel egy rövid edzést szeretett volna beiktatni. Ami közös volt bennük, hogy a 66 nap letelte után már nem kellett gondolkodniuk azon, hogy megtegyék-e vagy sem, hanem egyszerűen csak beépült a szokásaik közé.

Hogyan kezdjünk neki?

A legfontosabb lépés, hogy ne akarjunk mindent egyszerre megváltoztatni. Válasszunk ki egyetlen szokást, amire szeretnénk fókuszálni, és csak arra koncentráljunk. Ha túl sok mindent próbálunk egyszerre beépíteni, az gyakran kudarcba fullad. Legyen ez egy reggeli séta, napi tíz perc meditáció, vagy az esti telefonmentes időszak bevezetése. A lényeg, hogy legyen konkrét az elhatározás, ne túl bonyolult, és persze reális, aminek a betartására igen is van esély hosszútávon. Az is segíthet, ha nyomon követjük a folyamatot, például egy naptárban minden nap beikszeljük, amikor teljesítettük a vállalásunkat. Ez nemcsak motiváló, de vizuálisan is emlékeztet arra, hogy már mennyi mindent megtettünk.