Az utóbbi évek egyik legtrendibb tavaszi zöldsége vitathatatlanul a medvehagyma. Nem csoda, hogy óriási népszerűségnek örvend, hiszen egyrészt könnyen beszerezhető a piacokon, sőt vidéken sok haszonkertben is megtalálható, másrészt pedig számtalan kedvező élettani hatással bír, és még finom is.

A medvehagyma – vagy ahogy a nagymamám hívja, vadfokhagyma – onnan kapta a nevét, hogy a medvék a téli álomból felébredve rengeteget tömnek magukba, de Magyarországon a vaddisznók is kedvelik és nagy mennyiségben fogyasztják.

A népi gyógyászatban sokan méregtelenítésre és emésztési zavarokra alkalmazzák, tökéletes gyógyír ugyanis hasmenésre, hasgörcsökre és puffadásra. Egyes kutatások szerint a koleszterint és a vércukorszintet is csökkenti, sőt antibiotikus hatását is kimutatták.

A medvehagymát Európa-szerte fogyasztják, Svájcban például a teheneknek is adnak belőle, hogy még finomabb tejet adjanak. Kevesen tudják, hogy nemcsak a levelei, de a növény hagymája és virága is ehető: előbbit a fokhagymához hasonlóan fogyasztják, a virágát pedig általában salátába teszik.

A medvehagyma levele hasonlít a gyöngyvirágra, így mielőtt neki látsz a „betakarításnak", győződj meg róla, hogy valóban medvehagymát találtál. A legbiztosabb módja ennek, hogyha kicsit megdörzsölöd a leveleket, a medvehagyma levele ugyanis fokhagyma illatú. Az állomány fennmaradásának érdekében ne tépd ki tövestől a növényt, és egy tőről csak a levelek egy részét gyűjtsd be.

Ha erdőbe mész medvehagymázni, ne felejtsd el az egyik legfontosabb szabályt: engedély nélkül MAXIMUM 2 kiló gyógynövényt lehet gyűjteni naponta.

Felmerül a kérdés, mégis mit csinálj a medvehagymával, de szuper hírünk van: a medvehagyma levelével igazából bármilyen ételt ízesíthesz, amibe alapból fokhagymát tennél. Közkedvelt a medvehagymás pogácsa, de sokan salátába, vagy különböző krémekbe, például túrókrémbe vagy kőrözötttbe használják. A bátrabbak csinálhatnak belőle medvehagyma krémlevest is, de megmosva, apróra vágva egy vajas kenyeret is szuperül feldob.

Most pedig lássuk, mi mindenre jó a medvehagyma:

1. C-vitamin tartalmának köszönhetően javítja a szervezet ellenállóképességét

2. Jótékonyan hat a vérnyomásra, vérnyomás csökkentő hatású és javítja a végtagokban is keringést

3. Rendszeres fogyasztása számos érrendszeri betegségmegelőzésének természetes gyógymódja

4.Lassítja a koleszterin lerakódást az érfalban és tisztítja a vért

5. Tökéletes felső légúti megbetegedések megelőzésére (tea formájában) és a már kialakult betegség enyhítésére is kiváló hatású

6. Fokozza az étvágyat, javítja az emésztést

7. Gombás fertőzések kezelésénél, külsőleg (borogatásként) alkalmazva jótékony hatású

8. A medvehagyma A-, B1- és B2-vitamint, magnéziumot, vasat és cinket is bőven tartalmaz: a vitamintartalom nyersen fogyasztva érvényesül a legjobban

9. A medvehagyma remek emésztésserkentő, puffadásgátló, emésztést kiegyensúlyozó hatású.

10.Rákmegelőző, pontosabban antioxidáns hatásáról sem szabad elfeledkezni, melyet többek között a benne található allilszulfidoknak köszönhet