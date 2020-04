Kollányi Zsuzsi Instagram-oldalán mutatta meg követőinek, mekkorák már a fiai. Az ikrek imádnak túrázni, és természetesen az állatokárt is odavannak. "Nagyon szeretik a természetet és az állatokat. És ha lehet lapátolni meg gereblyézni, az a minden. Akkor még fél négyzetméter homok is elég. Lehet, hogy kellene itthonra a nappaliba is egy homokozó? Ezt még átgondolom. Apa mindenesetre nem rest, képzi őket a harcra, vívásra már most. Hiába... Férfiak. Ezt mi lányok úgysem érthetjük. Szép estét mindenkinek" - írta Zsuzsi a videóhoz.