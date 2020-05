Ha lehangolt vagy, esetleg szorongsz, illetve pániktünetek gyötörnek, a legutolsó, ami eszedbe jut, az a sport. Ez érthető, ugyanis, ha az ágyból nincs kedved felkelni, nehezen elképzelhető, hogy egy termi edzésre vagy egy nagy futásra vágysz. Mégis azt mondjuk, ne csokoládéval vigasztalódj! Vegyél erőt magadon, még akkor is, ha először csak egy kis sétára futja, és nagy valószínűséggel az életkedved is megjön.

Aki úgy dönt, hogy ezentúl rendszeres mozgásba kezd, csatlakozik egy sportegyesülethez, bérletet vesz egy konditerembe vagy futócipőt húz, a legtöbbször azt mondja, a testét szeretné megváltoztatni. A legtöbben fogyni vágynak, mások az izomépítésre helyezik a hangsúlyt. Mindez nagyon jó és hasznos, de amikor már az életed részévé vált a sport, rájössz, hogy van, ami a kisportolt testnél, a kettővel kisebb ruhaméretnél és a feszülő izmoknál is jobb: ez pedig a kiegyensúlyozottság, a mentális jólét és önbizalom.

Segít elfogadni a testedet

Ha sportolsz, az az esetleg korántsem tökéletes tested elfogadásához - és ezáltal az önbizalmat is növeli - is hozzásegít, ugyanis nap mint nap láthatod, mi minden olyasmire vagy képes, amit korábban nem is gondoltál volna. Ha pedig megszereted a testedet, egész biztosan jobban is fogsz vigyázni rá, a sportolók nagy része éppen ezért sokkal egészségtudatosabban étkezik, mint azok, akik nem végeznek testmozgást.

Javítja a hangulatodat

A mozgás kedélyjavító hatásának érvényesüléséhez persze fontos a rendszeresség, illetve az, hogy az adott mozgásforma elvégzése kellemes érzéseket ébresszen bennünk. Ha egy mozgásforma nem jön be, ha minden edzés előtt "menekülhetnéked támad" és kifogásokat gyártasz, keress tovább, amíg rá nem találsz a "te sportodra". A rendszeres sporttevékenység a lelki egészség számos aspektusában érezhető javulást hozhat. Sok esetben a depresszió és stressz gyógyszerrel történő kezelése helyett célszerűbb a rendszeres testmozgást beépíteni a mindennapjainkba, legalábbis érdemes megpróbálni. Persze, ha nagy a baj, nem beszélünk le arról (sőt!), hogy orvoshoz fordulj, de tudnod kell, hogy a testmozgás következtében termelődő hormonok (endorfinok, dopamin, szerotonin) boldogságérzetet váltanak ki, javítják a hangulatot és az általános közérzetre is jó hatással vannak. A rendszeres mozgás hozzájárul a nyugodt és pihentető alváshoz is.

Növeli a szellemi kapacitásodat

A sport hatásai az agy működését is jó irányba befolyásolják, segíti a koncentrációt, a tartós figyelem fenntartását, javítja a tanulási képességet. A szakemberek szerint testmozgás közben a szokásosnál nagyobb adag vér, oxigén és tápanyag jut az agyba, fokozva annak egészségét és serkentve egy növekedési hormon termelődését, ami az új idegsejtek és idegsejt-kapcsolatok kialakulása miatt fontos.

Évről évre újabb és újabb felmérések bizonyítják, hogy a fizikailag aktív életmódot élők körében sokkal kisebb a mentális betegségekben szenvedők aránya. A testünk fejlesztésén túl ez még egy ok arra, hogy rendszeres testmozgás életünk részévé váljon.