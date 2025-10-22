Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

Koraszülés kockázatai: milyen korai tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni?

2025.10.22.
A várandósság időszaka izgalmas és érzékeny időszak, amely során minden kismama szeretné, ha a baba a lehető legjobb körülmények között jönne világra. A koraszülés azonban még a gondosan tervezett terhességek esetében is bekövetkezhet – és sokszor apró jelek előzik meg, amelyeket nem szabad félvállról venni.

A koraszülés az újszülöttkori halálozások és egészségkárosodások egyik fő oka világszerte. Magyarországon a szülések mintegy 7-8%-a történik a 37. hét előtt. A szakértők szerint a kockázatot növelik a fertőzések, a hormonális és anyagcsere-problémák, a stressz, valamint a fizikai megterhelés. Sok esetben azonban pontos ok nem azonosítható – ilyenkor különösen fontos a megelőzés és a rendszeres orvosi kontroll. 

Koraszülés kockázatai
Ezek a tényezők növelhetik a koraszülés kockázatát
Forrás: Shutterstock

Milyen tünetek jelezhetik a koraszülés veszélyét? 

A nőgyógyászok szerint a legkorábbi jelek sokszor nem látványosak, mégis egyértelműek, ha tudjuk, mire kell figyelni. Az egyik legfontosabb tünet az alhasi nyomásérzés vagy rendszeres, fájdalommentes méhösszehúzódás, amely a terhesség 20. hete után jelentkezik. Sok kismama ezeket „keményedésnek” érzi, de ha a panasz rendszeresen visszatér, orvosi vizsgálat szükséges. 

A vizes, nyákos vagy véres hüvelyi folyás szintén figyelmeztető jel lehet, különösen, ha hirtelen, nagyobb mennyiségben jelentkezik. A méhszáj korai megnyílása, illetve a magzatburok megrepedése (a „víz elfolyása”) a koraszülés közvetlen előjele lehet. 

További tünetek lehetnek: 

  • deréktáji fájdalom, amely hullámokban tér vissza, 
  • alhasi görcsök, nyomásérzés a medencében, 
  • a magzatmozgások számának hirtelen csökkenése. 

A szakértők hangsúlyozzák: a tünetek bármelyikének észlelésekor nem szabad várni, azonnal orvoshoz kell fordulni.  
 „A koraszülés tünetei kezdetben lehetnek nagyon finomak – rendszeres görcsöket, nyomásérzést vagy szokatlan hüvelyi folyást sem szabad elbagatellizálni. Fontos, hogy a kismama bármilyen szokatlan jelet gyorsan jelezzen orvosának” – hangsúlyozza Dr. Hegedűs András, szülész-nőgyógyász szakorvos. 

Kiknél nagyobb a kockázat? 

A koraszülés kockázatát több tényező is növelheti. Ilyenek például: 

  • iker- vagy többes terhesség, 
  • korábbi koraszülés a kórelőzményben, 
  • méhnyak-elégtelenség, 
  • fertőzések (pl. húgyúti, hüvelyi gyulladások), 
  • dohányzás, alkohol, kábítószer-használat, 
  • kezeletlen cukorbetegség vagy magas vérnyomás. 

A szakértők szerint az egészséges életmód, a rendszeres orvosi vizsgálat és a stressz csökkentése jelentősen mérsékli a kockázatot. A várandósgondozás során mért méhnyakhossz és a hüvelyváladékból végzett speciális fehérjevizsgálat (fetal fibronectin-teszt) segíthet az idő előtti szülés előrejelzésében. 

Mit tehetünk a megelőzésért? 

A nőgyógyászok egyetértenek abban, hogy a koraszülés megelőzésének kulcsa a tudatosság. A pihenés, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a bőséges folyadékfogyasztás és a túlzott fizikai terhelés kerülése mind hozzájárulnak a biztonságos terhességhez. Fontos a fertőzések korai kezelése és a gyulladásos gócok (pl. fogászati, nőgyógyászati problémák) megszüntetése. 

Ha koraszülés veszélye áll fenn, az orvos gyógyszeres kezeléssel (méhösszehúzódás-gátlókkal, szteroidokkal) és kórházi megfigyeléssel segíthet megőrizni a terhességet. Sok esetben a szigorú pihenés és az orvosi felügyelet elegendő ahhoz, hogy a baba még heteket nyerjen a méhen belüli fejlődésre – ami óriási különbséget jelenthet a túlélési esélyekben. 

Dr. Hegedüs András szerint a koraszülés kockázatát növelheti a fertőzés, a stressz, a dohányzás, valamint korábbi vetélések vagy nőgyógyászati problémák is, ezért a rendszeres terhesgondozás és a panaszok pontos jelzése elengedhetetlen. 

A koraszülés megelőzésének kulcsa az odafigyelés és az időben történő reakció.  

