Koraszülés kockázatai: milyen korai tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni?

A koraszülés az újszülöttkori halálozások és egészségkárosodások egyik fő oka világszerte. Magyarországon a szülések mintegy 7-8%-a történik a 37. hét előtt. A szakértők szerint a kockázatot növelik a fertőzések, a hormonális és anyagcsere-problémák, a stressz, valamint a fizikai megterhelés. Sok esetben azonban pontos ok nem azonosítható – ilyenkor különösen fontos a megelőzés és a rendszeres orvosi kontroll.

Ezek a tényezők növelhetik a koraszülés kockázatát

Forrás: Shutterstock

Milyen tünetek jelezhetik a koraszülés veszélyét?

A nőgyógyászok szerint a legkorábbi jelek sokszor nem látványosak, mégis egyértelműek, ha tudjuk, mire kell figyelni. Az egyik legfontosabb tünet az alhasi nyomásérzés vagy rendszeres, fájdalommentes méhösszehúzódás, amely a terhesség 20. hete után jelentkezik. Sok kismama ezeket „keményedésnek” érzi, de ha a panasz rendszeresen visszatér, orvosi vizsgálat szükséges.

A vizes, nyákos vagy véres hüvelyi folyás szintén figyelmeztető jel lehet, különösen, ha hirtelen, nagyobb mennyiségben jelentkezik. A méhszáj korai megnyílása, illetve a magzatburok megrepedése (a „víz elfolyása”) a koraszülés közvetlen előjele lehet.

További tünetek lehetnek:

deréktáji fájdalom, amely hullámokban tér vissza,

alhasi görcsök, nyomásérzés a medencében,

a magzatmozgások számának hirtelen csökkenése.

A szakértők hangsúlyozzák: a tünetek bármelyikének észlelésekor nem szabad várni, azonnal orvoshoz kell fordulni.

„A koraszülés tünetei kezdetben lehetnek nagyon finomak – rendszeres görcsöket, nyomásérzést vagy szokatlan hüvelyi folyást sem szabad elbagatellizálni. Fontos, hogy a kismama bármilyen szokatlan jelet gyorsan jelezzen orvosának” – hangsúlyozza Dr. Hegedűs András, szülész-nőgyógyász szakorvos.

Kiknél nagyobb a kockázat?

A koraszülés kockázatát több tényező is növelheti. Ilyenek például:

iker- vagy többes terhesség,

korábbi koraszülés a kórelőzményben,

méhnyak-elégtelenség,

fertőzések (pl. húgyúti, hüvelyi gyulladások),

dohányzás, alkohol, kábítószer-használat,

kezeletlen cukorbetegség vagy magas vérnyomás.

A szakértők szerint az egészséges életmód, a rendszeres orvosi vizsgálat és a stressz csökkentése jelentősen mérsékli a kockázatot. A várandósgondozás során mért méhnyakhossz és a hüvelyváladékból végzett speciális fehérjevizsgálat (fetal fibronectin-teszt) segíthet az idő előtti szülés előrejelzésében.