Az eredményes nevelés titka: három lépés, amivel sikeressé teheted a gyermeked

Mi a szülőség legnehezebb része? Erre nem lehet egyértelmű választ adni, de abban biztosak vagyunk, hogy a legtöbb szülőben felmerül az az érzés, hogy vajon jól csinálom? Boldog a gyermekem? Eleget tettem azért, hogy képes legyen egyedül is megállni a lábán? Ha foglalkoztatnak téged ezek a kérdések, és még te is keresed a választ rá, hogy mivel tudnál javítani a gyermeked esélyein egy sikeres és boldog életre, akkor olvasd el cikkünket, amely a sikeres gyereknevelés témájába próbál meg világító lámpaként utat mutatni. Következzenek azok a gyermeknevelési tanácsok, amelyek segítenek sikeres gyereket nevelni.

A gyereknevelésben rejlik a titok: a sikeres emberek három dolgot mindig megtanulnak gyerekkorukban

Elég három lépést bevezetnünk a gyereknevelés terén, hogy sikeres lehessen a gyermekünk

A Yourtango nemrég egy különleges cikk keretében járt utána annak, hogy vajon mi a sikeres ember titka? A lap által felkeresett pszichológusok szerint a válasz a gyereknevelésben rejlik. A szakértők szerint vannak olyan nevelési formák, amelyek minden eredményes felnőtt gyermekkorában megjelentek. Megmutatjuk, hogy mi az a 3 lépés, ami segíthet a gyermek fejlődése terén, és felkészíti őt az élet kihívásaira.

1. A szülőknek át kell gondolniuk a gyermekük hibáiról alkotott nézőpontjukat

A legtöbb gyermek számára a hibázás egyenlő azzal, hogy valamit rosszul csinált. Ez a szemlélet azonban csökkenti a gyerekek önbizalmát a kihívásokkal szemben. Carol Dweck motivációs tréner szerint ez a berögzült gondolkodásmód csökkenti a velünk született kreativitásra való hajlamunkat, mert a csalódástól és a hibázástól való félelmünk miatt inkább ragaszkodunk a megszokott dolgokhoz. A szakértő szerint a sikeres emberekre jellemző, hogy képesek a dobozon kívül gondolkodni, és szívesen próbálnak ki új dolgokat. Rájuk nem jellemző, hogy félnének a kudarctól, vagy a hibáktól.

2. Ne féljenek a gyerekeink bevallani nekünk, ha hibát követtek el

A legtöbb gyerek már korán megtanulja, hogy ha bevallja, hogy hibázott, akkor büntetésre, vagy szigorra számíthat. Így inkább távolságot tart, és sokszor nem mondja el, ha elkövetett valamit. Ez amiatt van, mert retteg a következményektől. Nem azt mondom, hogy sose adjunk büntetést a gyermekünknek, hanem azt, hogy következetesek és igazságosak legyünk! Ne legyen ugyanolyan büntetési súlya egy rossz jegynek, mintha szándékosan levágta volna egy osztálytársa haját ollóval

- tette hozzá a szakértő.