Az eredményes nevelés titka: három lépés, amivel sikeressé teheted a gyermeked

Mi a szülőség legnehezebb része? Erre nem lehet egyértelmű választ adni, de abban biztosak vagyunk, hogy a legtöbb szülőben felmerül az az érzés, hogy vajon jól csinálom? Boldog a gyermekem? Eleget tettem azért, hogy képes legyen egyedül is megállni a lábán? Ha foglalkoztatnak téged ezek a kérdések, és még te is keresed a választ rá, hogy mivel tudnál javítani a gyermeked esélyein egy sikeres és boldog életre, akkor olvasd el cikkünket, amely a sikeres gyereknevelés témájába próbál meg világító lámpaként utat mutatni. Következzenek azok a gyermeknevelési tanácsok, amelyek segítenek sikeres gyereket nevelni.
Elég három lépést bevezetnünk a gyereknevelés terén, hogy sikeres lehessen a gyermekünk
A Yourtango nemrég egy különleges cikk keretében járt utána annak, hogy vajon mi a sikeres ember titka? A lap által felkeresett pszichológusok szerint a válasz a gyereknevelésben rejlik. A szakértők szerint vannak olyan nevelési formák, amelyek minden eredményes felnőtt gyermekkorában megjelentek. Megmutatjuk, hogy mi az a 3 lépés, ami segíthet a gyermek fejlődése terén, és felkészíti őt az élet kihívásaira.
1. A szülőknek át kell gondolniuk a gyermekük hibáiról alkotott nézőpontjukat
A legtöbb gyermek számára a hibázás egyenlő azzal, hogy valamit rosszul csinált. Ez a szemlélet azonban csökkenti a gyerekek önbizalmát a kihívásokkal szemben. Carol Dweck motivációs tréner szerint ez a berögzült gondolkodásmód csökkenti a velünk született kreativitásra való hajlamunkat, mert a csalódástól és a hibázástól való félelmünk miatt inkább ragaszkodunk a megszokott dolgokhoz. A szakértő szerint a sikeres emberekre jellemző, hogy képesek a dobozon kívül gondolkodni, és szívesen próbálnak ki új dolgokat. Rájuk nem jellemző, hogy félnének a kudarctól, vagy a hibáktól.
2. Ne féljenek a gyerekeink bevallani nekünk, ha hibát követtek el
A legtöbb gyerek már korán megtanulja, hogy ha bevallja, hogy hibázott, akkor büntetésre, vagy szigorra számíthat. Így inkább távolságot tart, és sokszor nem mondja el, ha elkövetett valamit. Ez amiatt van, mert retteg a következményektől. Nem azt mondom, hogy sose adjunk büntetést a gyermekünknek, hanem azt, hogy következetesek és igazságosak legyünk! Ne legyen ugyanolyan büntetési súlya egy rossz jegynek, mintha szándékosan levágta volna egy osztálytársa haját ollóval
- tette hozzá a szakértő.
Dweck szerint a hibák a próbálkozások részei, ezért ő az iskolai tanulmányok terén a jutalmazó, fejlődésre ösztönző gyereknevelést ajánlja. Ez azért is fontos, mert ha tisztában vannak a gyerekek a rossz jegyek súlyával, de nem félnek a következményektől, akkor sokkal könnyebben osztják meg otthon velünk a tapasztalataikat, és könnyebben fogjuk tudni rávenni őket, hogy felkészüljenek egy-egy dolgozatra.
3. Segítsünk nekik, hogy ők már ne ostorozzák önmagukat úgy, mint ahogy mi tettük gyerekkorunkban
Önmarcangolás a hibáinkért vagy szorongás a dolgozatok miatt? Teljesítménykényszer olyan tantárgyakból, amelyeket soha életünkben nem használtunk az érettségi után? Ha felismerted ezeket a kifejezéseket vagy egyenesen PTSD-d lett tőle, akkor már tudod is, hogy mi a dolgod: "a bölcs ember mások hibáiból tanul, az ostoba a sajátjából." Segíts a gyermekednek, hogy neki ne kelljen olyan dolgokon keresztülmennie, ami miatt még felnőttkorában is feláll a szőr a hátán.
Dr. Kristin Neff pszichológus fejtette ki a lap számára, hogy miért fontos, hogy kiírtsuk a gyerekeinkből azokat a negatív gondolatokat, amelyeket önmagunkkal szemben szoktunk megfogalmazni:
Irgalmasnak kell lennünk saját magunkkal szemben. Ha egy hibához úgy állunk hozzá, hogy mások is elkövették már ezt, de én szeretném megoldani, akkor sokkal nagyobb esélyünk lesz a sikerre, mint annak, aki ostorozza magát a probléma megoldhatatlanságával, majd még jobban rágörcsöl. Az önmarcangolás nem segíti elő az önismeretet, csak gyengíti azt, mert "egy merjünk kicsik maradni" érzést keltenek bennünk. Ezzel szemben, ha hibázunk, de ez nem veszi el a kedvünket a folytatástól, akkor fejlesztük a képességeinket és kitoljuk a határainkat. Az pedig csak a hab a tortán, hogy ha a gyerekünk az élet minden területéhez úgy áll hozzá, hogy "képes vagyok rá!" Akkor az is lesz
- zárta sorait a szakértő.
Ha betartjátok ezeket a rövid tanácsokat, már sokat tettetek érte, hogy sikeres felnőttet nevelhessetek a gyereketekből. Az pedig biztos, hogy akkor a legjobb szülőnek lenni, amikor szeretetteljesen ölelhetjük magunkhoz a gyermekünket, aki büszkén meséli el nekünk, hogy mi okozott neki örömet napközben.