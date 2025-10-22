Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda

2025.10.22.
A világhírű rappert néhány héttel ezelőtt ítélték 4 éves börtönbüntetésre. Most egy barátja arról beszélt, hogy az egyik rabtársa P. Diddy életére tört a börtönben.

Még csak néhány napja ítélték el, de máris életveszélyes helyzetbe keveredett P. Diddy azaz Sean Combs a börtönben. A zenész egyik közeli barátja arról beszélt, hogy Diddy nemrég túlélt egy börtöntámadást. Jövünk a megrázó részletekkel.

P. Diddy túlélt egy börtöntámadást
P. Diddyt késsel a nyakán ébresztették a börtönben

A PageSix számolt be róla, hogy a zenei mogulnak kést szorított a torkára az egyik rabtársa, és csak a szerencsének köszönheti, hogy túlélte az incidenst.

Az egyik reggel úgy ébredt fel Sean a börtönben, hogy egy elítélt kést szorított a torkához. Nem tudom, hogy ő küzdötte e le a támadóját, vagy az őrök teperték le a férfit, csak azt tudom, hogy életveszélyes helyzetben volt a barátom

 - kezdte beszámolóját Charlucci Finney, aki már 30 éve ismeri az elítélt rappert. A bennfentes további információkat is megosztott a lappal Diddy fogvatartásának körülményeiről:

Szerintem ez nem gyilkossági kísérlet volt, hanem fenyegetés. Ha bántani akarták volna, akkor Sean megsérült volna. Elég lett volna egy másodperc, hogy elvágják a torkát és meghaljon. Valószínűleg azt akarták üzenni neki, hogy legközelebb nem lesz ilyen szerencséje. Ez a megfélemlítés azonban nem fog működni Seannél, Sean Harlemből származik ember - zárta sorait a sztár barátja.

