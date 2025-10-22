Az ellenség ágyában találta meg a boldogságot Napóleon második felesége: Mária Lujza története

A történelem egyik legnagyszerűbb hadvezére és államférfija volt Napóleon, akitől egész Európa rettegett. Miután francia császárrá koronáztatta magát, dinasztiát akart alapítani, melynek érdekében még első feleségétől, a szeretett Josephine-től is elvált. A szeparálást követően rögvest új feleséget keresett az alkalmas királyi hercegnők között, a sors iróniájaként pedig az a Mária Lujza főhercegnő lett a kiválasztott ara, aki mélyen gyűlölte Napóleont.

Mária Lujza ódzkodott a Napóleonnal kötendő frigytől, ám végül boldogságra lelt.

Forrás: Hulton Archive

Miért pont Mária Lujza? Napóleon, a nem olyan kapós vőlegény

Annak ellenére, hogy hadi sikerei okán gyakorlatilag úgy rajzolta át a kontinens térképét, mintha csak paintben játszadozott volna és még császárrá is koronázta magát, Európa ősi dinasztiái nem tartották egyenrangú félnek Napóleont. Például az orosz cár az uralkodók közt szokásos „fivérem” megszólítás helyett csak „barátom” néven szólította levelezéseikben. Nem csoda, hogy első kiszemeltje Anna Pavlovna nagyhercegnőnek tett házassági ajánlata elutasítást kapott.

Így terelődött figyelme a Habsburg-dinasztiára, akik nemcsak megkerülhetetlen geopolitikai szövetségesek voltak, de egy főhercegnő ráadásul olyan pedigrével bírt, mellyel kevés uralkodóház vehette fel a versenyt.

II. Ferenc német-római császár legidősebb gyerekeként a 18 éves Mária Lujza főhercegnő lett a legnagyobb esélyes a francia császárnéi címre, melynek ő egyáltalán nem örült.

Házasság az Antikrisztussal – Napóleon második felesége.

Ezzel Mária Lujza is tökéletesen tisztában volt, azonban ódzkodott a francia császárral köttetett frigytől, minthogy egész életében a forradalmi Franciaország ellen nevelték. Jó oka volt gyűlölni a korzikait: a Napóleoni háborúk során Ausztria rendszeresen a francia csapatok ellen vonult, ráadásul nagyanyja, Mária Karolina nápolyi királyné a kivégzett Mária Antónia nővére volt, így gyűlöletének személyes vetülete is volt. Nem segített a dolgon az se, hogy a harcok miatt családjával együtt egy időre menekülnie kellett Bécsből.

Mária Lujza francia császárné 1811-ben megszülte a várva várt örököst, II. Napóleont.

Forrás: Corbis Historical

Egy barátnak írt levél tanulsága szerint azért imádkozott, hogy egy másik hercegnőt találjon magának Bonaparte Napóleon, mániákusan figyelte a napilapokat az eljegyzés bejelentésének reményében. Jólneveltségének és kötelességtudatának tanúbizonysága, hogyha mégis a francia császárhoz adnák, nem állna ellen. Mint írta:

„Ha a balszerencse úgy hozza, készen állok feláldozni saját boldogságomat az ország jóléte érdekében.”

A balszerencse valóban a Hofburg ajtaján kopogott egy házassági ajánlat képében, melybe a kényes geopolitikai helyzet, valamint a francia–orosz szövetség miatt félelem okán végül beleegyeztek. Többek között Metternich kancellár szorgalmazta, végül a császár is beadta a derekát. Mária Lujza 1810. március 13-án hagyta el Bécset, hogy feleségül menjen a császárhoz.