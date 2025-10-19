5 Disney-folytatás, amitől felrobban majd a mozi – Köztük van egy, amire senki nem számított

A Disney nem bízza a véletlenre az elkövetkezendő évek bevételét. Mesékből és filmekből is érkezik folytatás, ezeknek pedig mindenki örülni fog. Lássuk, mikre érdemes várnunk.

Rengeteg új filmmel készül nekünk a Disney.

Forrás: NORTHFOTO

5 Disney-folytatás, amit alig várunk

A Disney az utóbbi időben nem igazán vállalt kockázatot: leginkább folytatásokkal és élőszereplős remake-ekkel operál, amik hol nagyon bejönnek, mint a 2019-es Aladdin, vagy teljesen kiakasztják a rajongókat, mint a 2025-ös Hófehérke című film. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a vegyes fogadtatás, továbbra sem kíván változtatni a recepten: további folytatásokat jelentett be ugyanis az elkövetkezendő évekre, amik között találni pár igazán ígéretes alkotást is.

1. Hádész-film

Töredelmesen be kell vallanunk, hogy a mai napig hiba nélkül el tudnánk énekelni bármelyik Hercules-dalt és egyszerűen képtelenek vagyunk elkapcsolni, ha véletlenül ez a mese megy a televízióban. Nem kis örömmel tölt hát el bennünket a gondolat, hogy ez a csodás alkotás spin-offot kap, ráadásul az egyik legikonikusabb szereplő, Hádész köré építve.

Az alivlág istene külön filmet kap. Forrás: arhiv

Bár még nem tudni, hogy ki játssza el az alvilág istenét, mi őszintén bízunk a castingban, ahogy abban is, hogy az ikonikus duó, Pech és Pánik is szerepet kap az élőszereplős filmben.

A film megjelenés 2027 első felében várható.

2. Jégkorszak 6

Egy generáció nőtt fel a makkját elszántan üldöző motkány szerencsétlenkedésein, és bár időközben valahol a negyedik film környékén elveszítettük a fonalat, mindig jó szívvel gondolunk vissza Sid és Manny kalandjaira. A folytatás bejelentése már csak azért is meglepő, mert 2016 óta nem jelent meg új film, így kíváncsiak vagyunk, mit tudnak még mutatni nekünk a készítők, amire közel 10 évet kellett várni.

Megjelenés: 2027. február 5.

Sidék kalandjai folytatódnak 2027-ben.

Forrás: arhiv

3. Neveletlen hercegnő 3

Igazi kultfilmmé vált Anne Hathaway 2001-es modern meséje, a folytatás bejelentése pedig azért érdekes, mert a 2004-es folytatás nem hozta a hozzá fűzött reményeket. Hogy az ikonikus főszereplők visszatérnek-e a produkcióba, vagy teljesen új csapatot ismerhetünk meg, az eddig nem derült ki, de az ígéretek szerint ez és sok minden más is kiderül 2026-ban.