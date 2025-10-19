Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 Disney-folytatás, amitől felrobban majd a mozi – Köztük van egy, amire senki nem számított

2025.10.19.
Kicsit olyan érzésünk van, mintha a filmkészítők már nem is próbálnának meg új ötletekkel előállni, inkább legyártják a harmincadik folytatását a már meglévő kasszasikereknek. A Disney azonban olyan filmeket jelentett be, amik hallatán még a mi szkeptikus szívünk is megremegett egy pillanatra.

A Disney nem bízza a véletlenre az elkövetkezendő évek bevételét. Mesékből és filmekből is érkezik folytatás, ezeknek pedig mindenki örülni fog. Lássuk, mikre érdemes várnunk.

Részlet a Neveletlen hercegnő című Disney-filmből.
Rengeteg új filmmel készül nekünk a Disney. 
Forrás: NORTHFOTO

5 Disney-folytatás, amit alig várunk 

A Disney az utóbbi időben nem igazán vállalt kockázatot: leginkább folytatásokkal és élőszereplős remake-ekkel operál, amik hol nagyon bejönnek, mint a 2019-es Aladdin, vagy teljesen kiakasztják a rajongókat, mint a 2025-ös Hófehérke című film. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a vegyes fogadtatás, továbbra sem kíván változtatni a recepten: további folytatásokat jelentett be ugyanis az elkövetkezendő évekre, amik között találni pár igazán ígéretes alkotást is. 

1. Hádész-film

Töredelmesen be kell vallanunk, hogy a mai napig hiba nélkül el tudnánk énekelni bármelyik Hercules-dalt és egyszerűen képtelenek vagyunk elkapcsolni, ha véletlenül ez a mese megy a televízióban. Nem kis örömmel tölt hát el bennünket a gondolat, hogy ez a csodás alkotás spin-offot kap, ráadásul az egyik legikonikusabb szereplő, Hádész köré építve. 

Az alivlág istene külön filmet kap. Forrás: arhiv

Bár még nem tudni, hogy ki játssza el az alvilág istenét, mi őszintén bízunk a castingban, ahogy abban is, hogy az ikonikus duó, Pech és Pánik is szerepet kap az élőszereplős filmben. 

  • A film megjelenés 2027 első felében várható. 

2. Jégkorszak 6

Egy generáció nőtt fel a makkját elszántan üldöző motkány szerencsétlenkedésein, és bár időközben valahol a negyedik film környékén elveszítettük a fonalat, mindig jó szívvel gondolunk vissza Sid és Manny kalandjaira. A folytatás bejelentése már csak azért is meglepő, mert 2016 óta nem jelent meg új film, így kíváncsiak vagyunk, mit tudnak még mutatni nekünk a készítők, amire közel 10 évet kellett várni. 

  • Megjelenés: 2027. február 5.
Sidék kalandjai folytatódnak 2027-ben. 
Forrás: arhiv

3. Neveletlen hercegnő 3

Igazi kultfilmmé vált Anne Hathaway 2001-es modern meséje, a folytatás bejelentése pedig azért érdekes, mert a 2004-es folytatás nem hozta a hozzá fűzött reményeket. Hogy az ikonikus főszereplők visszatérnek-e a produkcióba, vagy teljesen új csapatot ismerhetünk meg, az eddig nem derült ki, de az ígéretek szerint ez és sok minden más is kiderül 2026-ban.

  • Megjelenés: hivatalosan még nem jelentették be.
Jul 29, 2001; Los Angeles, CA, USA; JULIE ANDREWS and ANNE HATHAWAY star as Clarisse Renaldi and Mia Thermopolis in the family comedy 'The Princess Diaries' directed by Garry Marshall. Mandatory Credit: Photo by Walt Disney Pictures/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2001 by Courtesy of Walt Disney Pictures
Óriási közönségkedvenc volt a Neveletlen hercegnő. 
Forrás: NORTHFOTO

4. Demóna 2

Angelina Jolie 2019-es sikerfilmje is folytatást kap, nem is akárhogyan: az Oscar-díjas színésznő ismét elvállalta a főszerepet és az első film írója, Linda Woolverton is csatlakozott a produkcióhoz. A film forgatása még nem kezdődött el.

  • A bemutatót 2026 végére, 2027 elejére saccolják. 
June 4, 2014 - Hollywood, USA - MALEFICENT (2014) .ANGELINA JOLIE .ROBERT STROMBERG (DIR) . (Credit Image: Â© Entertainment Pictures/ZUMA Press)
Angelina Jolie újra Demona bőrébe bújik. 
Forrás:  Northfoto 

5. Szörnyella 2

Úgy tűnik, az elkövetkezendő évek a főgonoszokról fognak szólni a Disney-nél, ugyanis a 101 kiskutya sátáni Szörnyellája is új filmet kap, amiben ismét Emma Stone fog tündökölni. Craig Gillespie is ismét a rendezői székbe ül.

  • A film várhatóan 2026-ban jelenik majd meg. 
Szörnyella is folytatást kap. 
Forrás:  arhív

