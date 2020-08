A születés után a baba egy számára teljesen idegen, ingerekkel teli, hideg világba érkezik, amely érthető módon nyugtalansággal töltheti el. Az első három hónapot sokan a 4. trimeszternek is nevezik, hiszen ebben az időszakban a csecsemő nagyon védtelen, ráadásul a meleget és biztonságot nyújtó anyaméhet elhagyva csupa olyan dolog veszi őt körül, amely félelmet és frusztrációt kelt benne.



Mire jó a pólya?A pólyázás lényeg, hogy a 9 hónaphoz hasonló körülményeket teremtsen a csecsemő számára azzal, hogy szorosan körbefogja és egyenletes meleget biztosít neki. Ez az évezredes babagondozási technika, amelyet már a görögök, a rómaiak, de az ősi ázsiai országokban élő édesanyák is alkalmaztak, számos előnnyel bír, amelyekről a mai napig beszámolnak azok az anyukák, akik bebugyolálják a kisbabáikat.



A pólya nem csak védelmet nyújt és meleget, de abban is megakadályozza a kicsiket, hogy a kezükkel és a lábukkal akaratlanul csapkodjanak és rugdalózzanak. Ezek a reflexmozgások (Moro-reflex) magát a babát is megrémítik, hiszen neki ekkor még fogalma sincs arról, hogy a szeme előtt elsuhanó karocska az övé. Ha pedig mindez éjjel történik vele, akkor szinte garantált a halálra rémülés és a sírás. Ezért sok pólyázó anyuka arról számol be, hogy a bebugyolált babák jóval nyugodtabbak napközben és éjjel is ritkábban ébrednek.



Mik lehetnek a pólyázás hátrányai?Az előnyök mellett természetesen ellenérveket is fel lehet sorakoztatni a pólyázással kapcsolatban. Ilyen például, hogy a bebugyolálás egyáltalán nem hasonlít a méhen belüli körülményekhez, hiszen míg a pólya teljesen leszorítja a karokat és a lábakat, addig az édesanya pocakjában a baba kedvére rugdalózhat, kalimpálhat, még akkor is, ha a rendelkezésére álló hely egyre kevesebb az idő előrehaladtával. Ráadásul a nyári melegben túl is hevülhet a kicsi a feszes pólyában, hiszen az ő hőháztartása még nem elég fejlett ahhoz, hogy az így keletkezett többlet hőt leadja. A nem szakszerű bugyolálás pedig bizonyos idegeket is elnyomhat vagy akár – a fix lábtartás miatt – csípőficamhoz is vezethet.



Kell-e pólyázni?Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie! A pólyázásnak számos előnye, de hátránya is akad, így talán az a legbiztosabb, ha az arany középutat választjuk. Az állandó, hónapokon át tartó bebugyolálás a mozgásfejlődés szempontjából sem a legjobb megoldás, ám a sírósabb, kezdeti időszakban nyugtatóan hathat mind a babára, mind a mamára a pólya bevetése.