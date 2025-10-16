„Most mit vegyek fel?" – Sokkoló, de a nők életük során ennyi időt töltenek készülődéssel egy kutatás szerint

Férfiként már régóta gyanítottam, hogy a „mindjárt kész vagyok” csak egy szófordulat, azaz a világ egyik legnagyobb átverése, de most a kutatók is igazat adnak nekem. A kutatások bebizonyítják: nem, mi férfiak csak ritkán vagyunk türelmetlenek – szerintünk gyakran a nők gondolják túl a felkészülést, mivel azt tapasztaljuk, hogy naponta akár közel egy órát is eltöltötök sminkeléssel, hajápolással és persze gardrób előtt álldogálással, miközben próbáljátok eldönteni, mit vegyetek fel. A tudományos vizsgálatok szerint ennek pedig súlyos időveszteség lehet a vége.

A készülődés a nők számára egy másfajta idősík, mint a férfiak esetében.

Forrás: Shutterstock

A számok nem hazudnak: az 5 perc sminkelés nem 5 perc

Egy brit kutatás szerint a nők naponta átlagosan 55 percet töltenek készülődéssel. Hajszárítás, smink, krémek, és a legendás „mit vegyek fel?” rituálé. Férfi szemmel persze ez végtelennek tűnik, de most már konkrétan ki is számolták: a nők életéből 2,5 év csorog el erre a tortúrára.

Mit lehetne kezdeni 2,5 évvel?

Gondoljatok bele: ennyi idő alatt mesterfokon megtanulhatnátok olaszul, megsüthetnétek 900 adag lasagnét, végignézhetnétek háromszor a teljes Grace Klinikát – és még maradna idő egy kis Bridgerton-maratonra is. Megírhatnátok egy regényt, lefuthatnátok 20 maratont, vagy egyszerűen csak alhatnátok is helyette. De valljuk be: az a tusvonal sosem húzza meg magát saját magától, a hajvasalón sincs robotpilóta üzemmód, és a „jó lesz ez a ruha?” kérdésre is válaszolnia kell valakinek, különben nem érkezne rá az a fáradt pasi-reakció, hogy: „Csodálatos! Mehetünk végre?"

Miért csinálják ezt a nők?

Egyszerre értem és nem értem. Egyrészt a társadalmi nyomás: mindenhol azt halljátok, hogy mindig „tökéletesnek” kell lenni. Másrészt az önbizalom: egy jó smink tényleg felér egy páncélzattal, ami ráadásul vonzza a tekintetet. És persze van benne játékosság is – ez a ti kis „énidőtök”. Mi férfiak maximum annyit teszünk, hogy megnyomjuk a hajzselés tubust és helyére igazítsuk a kósza szálakat, gyorsan lekapjuk a szőrt az arcunkról, befújjuk magunkat dezodorral és már készen állunk a világ meghódítására. Ti közben komplett szépségszalonnyi procedúrát csináltok végig minden áldott reggel, amiért egyébként jár a főhajtás.