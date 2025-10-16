Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nagymamája halála után egy rejtélyes széfhez kapott útmutatást az unoka – Amit benne talált, lesokkolta

Credit: Goobi Gubbi/Instagram
örökség nagymama titok
Nagy Kata
2025.10.16.
A TikTokon is aktív nagymama, Mimmy halála után egy rejtélyes üzenetet hagyott unokájának, aki a kincskeresés során olyan dolgokra bukkant, amire senki sem számított.

Még a halálból is visszanyúlt a szeretett nagymama. 

A TikTokon is híres amerikai nagymama és unokája
A TikTokon vált híressé az amerikai nagymama és unokája. 
Forrás: Credit: Goobi Gubbi/Instagram

Rejtélyes hagyatékot hagyott unokájára a nagymama 

A Gobbi Gubiként ismert TikTok-influenszer, Jake Kind nagymamája, Mimmy szeptemberben hunyt el, a férfi legnagyobb döbbenetére pedig nem sokkal később kapott egy e-mailt egy svájci ügyvédtől, amiben az állt, hogy a nagymama egy széfet hagyott hátra Svájcban, amit minél előbb ki kellene nyitniuk. Természetesen az egész család teljesen lesokkolódott a hír hallatán és szerették volna kideríteni, hogy mit rejt a titokzatos széf. A levéllel együtt természetesen kulcs is érkezett, így a család megszervezte az európai utazást és elindult Svájcba. Mint kiderült, már a közös utazás is egy remek ötlet volt, hiszen összehozta a gyászoló szeretteket, amit pedig a célponton találtak, azt soha nem felejtik el! 

A széfben ugyanis egy rakás régi fénykép volt Mimmyről, amit a családja még soha nem látott, illetve egy kézzel írott könyv, ami egy Pistache nevű földimogyoróról szól, akinek a legnagyobb álma, hogy egy elefánt megegye őt. 

Jake teljesen elérzékenyült a kedves ajándék láttán, pláne, hogy mindig is az elefánt volt a kedvenc állata és úgy gondolja, hogy a nagymamája az ő számára írhatta a könyvet. Mimmy egyébként mindig is fiatalos és humoros volt, olyannyira, hogy halála előtt beidőzített egy általa felvett videót is a TikTokra, ami úgy kezdődik: "Ha ezt nézed, akkor már biztosan halott vagyok..."

A család szerint mindig is jellemző volt a nénire, hogy mindenből viccet csinált és szeretett meglepetéseket okozni a szeretteinek, ezért tökéletesen jellemző rá egy ilyen fondorlatos meglepetés megszervezése. 

A család most gondolkodik a mesekönyv kiadatásában, hogy ezen keresztül szeretett nagymamájuk örökké éljen. 

