Nagymamája halála után egy rejtélyes széfhez kapott útmutatást az unoka – Amit benne talált, lesokkolta

Még a halálból is visszanyúlt a szeretett nagymama.

A TikTokon vált híressé az amerikai nagymama és unokája.

Rejtélyes hagyatékot hagyott unokájára a nagymama

A Gobbi Gubiként ismert TikTok-influenszer, Jake Kind nagymamája, Mimmy szeptemberben hunyt el, a férfi legnagyobb döbbenetére pedig nem sokkal később kapott egy e-mailt egy svájci ügyvédtől, amiben az állt, hogy a nagymama egy széfet hagyott hátra Svájcban, amit minél előbb ki kellene nyitniuk. Természetesen az egész család teljesen lesokkolódott a hír hallatán és szerették volna kideríteni, hogy mit rejt a titokzatos széf. A levéllel együtt természetesen kulcs is érkezett, így a család megszervezte az európai utazást és elindult Svájcba. Mint kiderült, már a közös utazás is egy remek ötlet volt, hiszen összehozta a gyászoló szeretteket, amit pedig a célponton találtak, azt soha nem felejtik el!

A széfben ugyanis egy rakás régi fénykép volt Mimmyről, amit a családja még soha nem látott, illetve egy kézzel írott könyv, ami egy Pistache nevű földimogyoróról szól, akinek a legnagyobb álma, hogy egy elefánt megegye őt.

Jake teljesen elérzékenyült a kedves ajándék láttán, pláne, hogy mindig is az elefánt volt a kedvenc állata és úgy gondolja, hogy a nagymamája az ő számára írhatta a könyvet. Mimmy egyébként mindig is fiatalos és humoros volt, olyannyira, hogy halála előtt beidőzített egy általa felvett videót is a TikTokra, ami úgy kezdődik: "Ha ezt nézed, akkor már biztosan halott vagyok..."

A család szerint mindig is jellemző volt a nénire, hogy mindenből viccet csinált és szeretett meglepetéseket okozni a szeretteinek, ezért tökéletesen jellemző rá egy ilyen fondorlatos meglepetés megszervezése.

A család most gondolkodik a mesekönyv kiadatásában, hogy ezen keresztül szeretett nagymamájuk örökké éljen.