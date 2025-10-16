Csipke, latex és meztelenruha minden mennyiségben – Így vonultak a sztárok a Victoria’s Secret rózsaszín szőnyegén

A Victoria's Secret Fashion Show-ra érkező divatinfluencerek és hírességek vörös szőnyeg helyett, rózsaszín szőnyegen vonulhattak végig. A divatbemutatón már megszokhattuk a villantós, extravagáns fehérneműs megjelenéseket, de ez a stílus most a rendezvényre érkezőkön is visszaköszönt. Nézd meg az esemény legvillantósabb ruháit!
A Victoria's Secret Fashion Show hatalmas sikerrel zárult, a szupermodellek azaz a Victoria's Secret angyalai nagyon kitettek magukért, a tervezésekről nem is beszélve. Hazánk kincse, Palvin Barbara is angyalként vonult a divatbemutatón. A modellek által viselt legjobb fehérneműs megjelenéseket már összeszedtük, de most a nézők legemlékezetesebb viseletei következnek.
A Victoria's Secret rózsaszín szőnyegének ruhái
Christina Kirkman influenszer, a TikTok egyik kedvenc tartalomgyártója híres kivételes ízléséről, és extravagáns öltözködési stílusáról. Most egy aranyláncos ruhában jelent meg, amit fekete alsóneművel párosított.
Hannah Godwin modell és televíziós személyiség egy lila, átlátszó estélyi ruhában volt, ami a mély kivágással párosítva szinte mindent megmutatott a híresség testéből. A ruhát egy tollas boával egészítette ki.
Nia Sioux az ezüst fehérneműjét öltönynadrággal és ezüst táskával párosította. A sokat láttató szettjének köszönhetően még a köldökpiercingjét is megcsodálhatta a világ.
Skyelar Chase volt az esemény egyik legbevállalósabb résztvevője. A gyöngysorból készült felső igazán rizikós választás. A hangsúlyos melltartót egy fekete, elegáns szabású nadrággal párosította.
Beca Michie egy futurisztikus, fekete estélyi ruhában volt, aminek mély dekoltázsa és furcsa szabásvonala meztelenül hagyta a törzse nagy részét.
Madison Beer a show egyik fellépőjeként a rózsaszín szőnyegen is felvonult. Ide egy feketecsipke ruhát választott, amelynek kivágásai és betétes elemei kiemelték az alakját.
Ayan Broomfield egy fekete kötött ruhában volt, ami szinte teljesen átlátszott. A ruhát aranyszínű láncokkal és fekete magas sarkúval egészítette ki.
Nicole Sahebi egy meseszép szőrmés meztelenruhában volt, ami még a hírességek közül is kiemelte. A megjelenése hatalmas sikert aratott az eseményen.
Ciara Miller egy futurisztikus, fehér szettben volt, ami alig takart valamit a testéből. Izgalmas, merész és mindenképpen emlékezetes választás.
Fiffany Luu egy latex anyagú bodyban volt, amihez egy ceruzaszoknyát, és tollas, fekete magas sarkú cipőt párosított. Az összeállítás merész és vagány volt.