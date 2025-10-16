Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csipke, latex és meztelenruha minden mennyiségben – Így vonultak a sztárok a Victoria’s Secret rózsaszín szőnyegén

Getty Images North America - Jamie McCarthy
divat Victoria's Secret Fashion Show vörös szőnyeg
Átlátszó felsők, meztelenruhák és rengeteg fehérnemű. Nézd meg a legnagyobb villantásokat a Victoria's Secret eseményéről!

A Victoria's Secret Fashion Show-ra érkező divatinfluencerek és hírességek vörös szőnyeg helyett, rózsaszín szőnyegen vonulhattak végig. A divatbemutatón már megszokhattuk a villantós, extravagáns fehérneműs megjelenéseket, de ez a stílus most a rendezvényre érkezőkön is visszaköszönt. Nézd meg az esemény legvillantósabb ruháit!

Victoria's Secret Fashion show
A Victoria's Secret Fashion Show vörös szőnyeges megjelenései
Forrás:  Getty Image

A Victoria's Secret Fashion Show hatalmas sikerrel zárult, a szupermodellek azaz a Victoria's Secret angyalai nagyon kitettek magukért, a tervezésekről nem is beszélve. Hazánk kincse, Palvin Barbara is angyalként vonult a divatbemutatón. A modellek által viselt legjobb fehérneműs megjelenéseket már összeszedtük, de most a nézők legemlékezetesebb viseletei következnek. 

A Victoria's Secret rózsaszín szőnyegének ruhái

Christina Kirkman influenszer, a TikTok egyik kedvenc tartalomgyártója híres kivételes ízléséről, és extravagáns öltözködési stílusáról. Most egy aranyláncos ruhában jelent meg, amit fekete alsóneművel párosított. 

Victoria's Secret Fashion show
Christina Kirkman nem sokat hagyott a képzeletre
Forrás: Getty Images

Hannah Godwin modell és televíziós személyiség egy lila, átlátszó estélyi ruhában volt, ami a mély kivágással párosítva szinte mindent megmutatott a híresség testéből. A ruhát egy tollas boával egészítette ki. 

 

Nia Sioux az ezüst fehérneműjét öltönynadrággal és ezüst táskával párosította. A sokat láttató szettjének köszönhetően még a köldökpiercingjét is megcsodálhatta a világ. 

Nia Sioux at the 2025 Victoria's Secret Fashion Show held at Steiner Studios on October 15, 2025 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Nia Sioux
Forrás: Getty Images

Skyelar Chase volt az esemény egyik legbevállalósabb résztvevője. A gyöngysorból készült felső igazán rizikós választás. A hangsúlyos melltartót egy fekete, elegáns szabású nadrággal párosította. 

Victoria's Secret Fashion show
Skyelar Chase
Forrás: Getty Images

Beca Michie egy futurisztikus, fekete estélyi ruhában volt, aminek mély dekoltázsa és furcsa szabásvonala meztelenül hagyta a törzse nagy részét.

Victoria's Secret Fashion show
Beca Michie
Forrás: Getty Images

 Madison Beer a show egyik fellépőjeként a rózsaszín szőnyegen is felvonult. Ide egy feketecsipke ruhát választott, amelynek kivágásai és betétes elemei kiemelték az alakját.

Madison Beer
Madison Beer
Forrás: Getty Images

Ayan Broomfield egy fekete kötött ruhában volt, ami szinte teljesen átlátszott. A ruhát aranyszínű láncokkal és fekete magas sarkúval egészítette ki.

Victoria's Secret Fashion show
Ayan Broomfield
Forrás: Getty Images

Nicole Sahebi egy meseszép szőrmés meztelenruhában volt, ami még a hírességek közül is kiemelte. A megjelenése hatalmas sikert aratott az eseményen.

Victoria's Secret Fashion show
Nicole Sahebi
Forrás: Getty Images

Ciara Miller egy futurisztikus, fehér szettben volt, ami alig takart valamit a testéből. Izgalmas, merész és mindenképpen emlékezetes választás. 

Victoria's Secret Fashion show
Ciara Miller
Forrás: Getty Images

Fiffany Luu egy latex anyagú bodyban volt, amihez egy ceruzaszoknyát, és tollas, fekete magas sarkú cipőt párosított. Az összeállítás merész és vagány volt.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Fiffany Luu attends Victoria's Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Victoria's Secret)
Fiffany Luu
Forrás: Getty Images

 

