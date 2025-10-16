Csipke, latex és meztelenruha minden mennyiségben – Így vonultak a sztárok a Victoria’s Secret rózsaszín szőnyegén

A Victoria's Secret Fashion Show-ra érkező divatinfluencerek és hírességek vörös szőnyeg helyett, rózsaszín szőnyegen vonulhattak végig. A divatbemutatón már megszokhattuk a villantós, extravagáns fehérneműs megjelenéseket, de ez a stílus most a rendezvényre érkezőkön is visszaköszönt. Nézd meg az esemény legvillantósabb ruháit!

A Victoria's Secret Fashion Show vörös szőnyeges megjelenései

Forrás: Getty Image

A Victoria's Secret Fashion Show hatalmas sikerrel zárult, a szupermodellek azaz a Victoria's Secret angyalai nagyon kitettek magukért, a tervezésekről nem is beszélve. Hazánk kincse, Palvin Barbara is angyalként vonult a divatbemutatón. A modellek által viselt legjobb fehérneműs megjelenéseket már összeszedtük, de most a nézők legemlékezetesebb viseletei következnek.

A Victoria's Secret rózsaszín szőnyegének ruhái

Christina Kirkman influenszer, a TikTok egyik kedvenc tartalomgyártója híres kivételes ízléséről, és extravagáns öltözködési stílusáról. Most egy aranyláncos ruhában jelent meg, amit fekete alsóneművel párosított.

Christina Kirkman nem sokat hagyott a képzeletre

Forrás: Getty Images

Hannah Godwin modell és televíziós személyiség egy lila, átlátszó estélyi ruhában volt, ami a mély kivágással párosítva szinte mindent megmutatott a híresség testéből. A ruhát egy tollas boával egészítette ki.

Nia Sioux az ezüst fehérneműjét öltönynadrággal és ezüst táskával párosította. A sokat láttató szettjének köszönhetően még a köldökpiercingjét is megcsodálhatta a világ.

Nia Sioux

Forrás: Getty Images

Skyelar Chase volt az esemény egyik legbevállalósabb résztvevője. A gyöngysorból készült felső igazán rizikós választás. A hangsúlyos melltartót egy fekete, elegáns szabású nadrággal párosította.

Skyelar Chase

Forrás: Getty Images

Beca Michie egy futurisztikus, fekete estélyi ruhában volt, aminek mély dekoltázsa és furcsa szabásvonala meztelenül hagyta a törzse nagy részét.

Beca Michie

Forrás: Getty Images

Madison Beer a show egyik fellépőjeként a rózsaszín szőnyegen is felvonult. Ide egy feketecsipke ruhát választott, amelynek kivágásai és betétes elemei kiemelték az alakját.

Madison Beer

Forrás: Getty Images

Ayan Broomfield egy fekete kötött ruhában volt, ami szinte teljesen átlátszott. A ruhát aranyszínű láncokkal és fekete magas sarkúval egészítette ki.