A reptéren hozták kellemetlen helyzetbe a világbajnok súlyemelőt, Anna Turaevát. Nem hitték el, hogy nő, ezért faggatni kezdték.
Megalázták az orosz erőemelő világbajnokot, Anna Turaevát. Alig engedték fel a repülőre, mert a légi utaskísérők nem hitték el, hogy nő. A 42 éves maszkulin sportoló Szentpétervárról repült volna haza Krasznodarba, és a kellemetlen incidens miatt majdnem lekéste a járatot. A sportoló rendkívül megalázónak és horrorisztikusnak írta le a helyzetet - írja a yahoo.com
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18 авг 2020 Живи взахлеб, каждый день встречая как чудо. Оглянись вокруг. Эта жизнь чертовски крута! Посмотри на высоченные деревья над головой. Они созданы для того, чтобы ты смотрела на них. А звезды, как давно ты смотрела на них? А они зажигаются каждый день, для тебя. Освящая тебе путь в этой жизни и вырисовывая на ладонях Вселенной твой счастливый маршрут. В топку всех, кто заставляет тебя утыкаться носом в асфальт, и не замечать, что это солнце тоже создано для тебя! Живи в кайф, детка. Ради бессонных рассветов, мороженого по утрам, кофе натощак, каши с яблоками на обед. Ради загадывания суженого, на костлявые звезды. Ради еще одного нового года. Ради еще раз, вдребезги, разбившегося сердца. Говорят: "Хрусталь бьётся на счастье!" Живи ради дегустации этой жизни, она охрененно многолика! То сладкая, как мед, то горькая, как шарик перца. Но она того стоит. Она стоит того, чтобы оставаться в живых. В ней создана масса крутой музыки, офигенских картин и пейзажей. В ней уйма вкусной еды, а еще в ней живут сладкие люди. Честно. В ней проходит масса концертов, в театрах аншлаги, на страницах книг новые миры, а кинематография никогда не берет отпусков. Живи взахлеб, потому что в ней сложно успеть все, что она предлагает, но это возможно. Вот прям с этой минуты, подними взгляд от асфальта и живи!
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МАСТЭОКТОМИЯ Меня Зовут Анна. Мне 42 года. И год назад я удалила грудь. Я никогда и никому об этом не говорила. И решила что сейчас самое время. Потому что самый частый вопрос (к сожалению), касается моих молочных желёз. И в целом моего яркого сходства с мужчиной. Решила поделиться с вами. Для меня важно, чтоб у людей было меньше вопросов к моему телу, и больше вопросов к моей душе. Все прекрасно знают, что женщины в тяжёлом спорте, всячески бандажируют грудь. По простым причинам, в жиме как и во многих других отраслях спорта она просто мешает. С 2007 я близко познакомились с моей первой, и вечной любовью! Штангой) И начала практиковать бандаж на постоянной основе. Каждые пол года я провожу плановый осмотр своего организма. В 2017 году меня начало тревожить увеличение лимфоузла в подмышечной впадине, и в один из таких осмотров были обнаружены уплотнения в 1,2см в левой нижней стороне, и 2,4 в боковой. Дальше было много анализов, узи, и прочего. в следствии чего выяснилось. Что к сожалению, я нанесла необратимый вред своему организму. Опухоль оказалась доброкачественной. Но как правило и доброкачественные опухоли могут развиваться в раковые заболевания. Прошёл ещё год. И плюс ко всему у меня появились дичайшие боли, это очень мешало мне вести привычный для меня образ жизни. Я не делала клеточного исследования. Но подсознательно я чувствовала что что то не так. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ▶️