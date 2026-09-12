Ez a szilvás süti sosem lesz száraz: a nagymamák trükkjétől mennyeien szaftos - RECEPT

Ennél a tepsis változatnál nem kell attól tartani, hogy száraz lesz a tészta: a tejfölös krémtől, amit a nagymamák is bevetnek sokszor, a végeredmény puha és szaftos lesz. A tejfölös-szilvás süti jól fagyasztható, így akár a szilvaszezon után is elővehetünk belőle néhány szeletet, vagy félretehetjük arra az esetre, ha vendégek érkeznének.

A tejfölös-szilvás süti szuperpuha és szaftos

Forrás: Life.hu/ AI

A tejfölös-szilvás süti receptje:

Hozzávalók a tésztához:

300 g vaj

300 g cukor

1 csomag vaníliás cukor

3 tojás

1 csipet só

3 teáskanál fahéj

600 g liszt

1 csomag sütőpor

kb. 1,5 kg szilva

A tejfölös krémhez:

3 tojás

6 evőkanál cukor

3 teáskanál fahéj

400 g tejföl

150 g joghurt

Elkészítés:

1. A szobahőmérsékletű vajat – amely helyett margarint is használhatunk – tegyük egy tálba, adjuk hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot, majd keverjük habosra. Ezután egyenként dolgozzuk bele a tojásokat, a sót és 2 teáskanál fahéjat. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra légkeveréses fokozaton.

2. Egy másik tálban keverjük össze a lisztet a sütőporral, majd szitáljuk a vajas masszához. A szitálás fontos, ettől lesz könnyebb, levegősebb a tészta.

3. Egy 30 × 40 cm-es sütőtepsit alaposan vajazzunk ki, vagy béleljünk ki sütőpapírral. Simítsuk bele egyenletesen a tésztát.

4. Mossuk meg a szilvát, magozzuk ki, majd vágjuk gerezdekre. Osszuk el a gyümölcsöt a tészta tetején. 1 evőkanál fahéjat keverjünk össze 3 evőkanál cukorral, és szórjuk a szilvára. Ezután tegyük a süteményt körülbelül 15 percre a sütőbe.

5. Közben készítsük el a tejfölös réteget. A tojásokat a cukorral verjük habosra, majd keverjük hozzá a fahéjat, a tejfölt és a joghurtot.

6. Öntsük a krémet az elősütött sütemény tetejére, majd változatlanul 180 fokon süssük további körülbelül 30 percig, amíg szép aranyszínt kap. Ha ennyi idő után még túlságosan világos a teteje, hagyjuk néhány perccel tovább a sütőben.

7. Sütés után hagyjuk kihűlni, majd vágjuk szeletekre. Tálaláskor kevés porcukrot is szórhatunk rá. Önmagában is kellően szaftos, ezért fagylalt vagy tejszínhab sem kell mellé.

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