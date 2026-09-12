Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 12., szombat Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Ez a szilvás süti sosem lesz száraz: a nagymamák trükkjétől mennyeien szaftos - RECEPT

recept tejföl süti szilva
Life.hu
2026.09.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A szilvás sütemények esetében az egyik legnagyobb probléma, hogy a tészta sokszor túl száraz lesz. Ám ha a nagymamák trükkjét alkalmazod, szuperszaftos sütit készíthetsz!

Ennél a tepsis változatnál nem kell attól tartani, hogy száraz lesz a tészta: a tejfölös krémtől, amit a nagymamák is bevetnek sokszor, a végeredmény puha és szaftos lesz. A tejfölös-szilvás süti jól fagyasztható, így akár a szilvaszezon után is elővehetünk belőle néhány szeletet, vagy félretehetjük arra az esetre, ha vendégek érkeznének.

A tejfölös-szilvás süti szuperpuha és szaftos
A tejfölös-szilvás süti szuperpuha és szaftos
Forrás: Life.hu/ AI

A tejfölös-szilvás süti receptje:

Hozzávalók a tésztához:

  • 300 g vaj
  • 300 g cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 3 tojás
  • 1 csipet só
  • 3 teáskanál fahéj
  • 600 g liszt
  • 1 csomag sütőpor
  • kb. 1,5 kg szilva

A tejfölös krémhez:

  • 3 tojás
  • 6 evőkanál cukor
  • 3 teáskanál fahéj
  • 400 g tejföl
  • 150 g joghurt

Elkészítés:

1. A szobahőmérsékletű vajat – amely helyett margarint is használhatunk – tegyük egy tálba, adjuk hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot, majd keverjük habosra. Ezután egyenként dolgozzuk bele a tojásokat, a sót és 2 teáskanál fahéjat. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra légkeveréses fokozaton.

2. Egy másik tálban keverjük össze a lisztet a sütőporral, majd szitáljuk a vajas masszához. A szitálás fontos, ettől lesz könnyebb, levegősebb a tészta.

3. Egy 30 × 40 cm-es sütőtepsit alaposan vajazzunk ki, vagy béleljünk ki sütőpapírral. Simítsuk bele egyenletesen a tésztát.

4. Mossuk meg a szilvát, magozzuk ki, majd vágjuk gerezdekre. Osszuk el a gyümölcsöt a tészta tetején. 1 evőkanál fahéjat keverjünk össze 3 evőkanál cukorral, és szórjuk a szilvára. Ezután tegyük a süteményt körülbelül 15 percre a sütőbe.

5. Közben készítsük el a tejfölös réteget. A tojásokat a cukorral verjük habosra, majd keverjük hozzá a fahéjat, a tejfölt és a joghurtot.

6. Öntsük a krémet az elősütött sütemény tetejére, majd változatlanul 180 fokon süssük további körülbelül 30 percig, amíg szép aranyszínt kap. Ha ennyi idő után még túlságosan világos a teteje, hagyjuk néhány perccel tovább a sütőben.

7. Sütés után hagyjuk kihűlni, majd vágjuk szeletekre. Tálaláskor kevés porcukrot is szórhatunk rá. Önmagában is kellően szaftos, ezért fagylalt vagy tejszínhab sem kell mellé.

Még több recept a Life.hu-n: 

Gumicukor házilag: 3 hozzávalóból észül a gyerekek kedvence - RECEPT

Ha szereted a gumicukrot, nem feltétlenül kell a bolti édességek közül válogatnod. Otthon is egyszerűen elkészítheted, ráadásul mindössze három hozzávalót kell beszerezned.

Jennifer Aniston salátájáért megőrült az internet: évekig ezt ette a színésznő - RECEPT

A Jennifer Aniston nevével elhíresült saláta egyszerű hozzávalóból készül, mégis laktató és egészséges.

Jobb, mint a bolti, és fillérekből megvan: így készül a vaj házilag mindössze 2 hozzávalóból

Nem kell különleges felszerelés vagy hosszú órákig tartó munka ahhoz, hogy friss vaj kerüljön az asztalra. A vaj házilag akár 10 perc alatt elkészülhet, ráadásul mindössze két egyszerű hozzávalóra van szükség hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu