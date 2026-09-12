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Jóbarátok

Privát fotók és videók és titkok látnak napvilágot Matthew Perryről

Jóbarátok Netflix Matthew Perry halála Matthew Perry
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Sorozat készül Matthew Perry életéről.

Netflix-sorozat készül a tragikus körülmények között elhunyt Matthew Perry életéről, ami október 27-én debütál majd a streamingszolgáltatón.

Sorozat készül Matthew Perry életéről.
Sorozat készül Matthew Perry életéről.
Forrás: Getty Images North America

Matthew Perry legnagyobb rajongóinak is tartogat meglepetést a sorozat

Jóbarátunk, Matthew Perry címmel érkezik a Netflixre a tragikus körülmények között elhunyt színész életét bemutató háromrészes dokumentumsorozat. A szériában a színész húga, Mia Perry Bowick is interjút ad, a premier pedig október 27-én, a Matthew halálának évfordulója előtti napon lesz. 

Matthew Perry Jóbarátok-beli ikonikus filmkockáit az alábbi galériánkban nézheted meg.

Forrás: Getty Images/Warner Bros.
Forrás: Collection ChristopheL via AFP/Warner
Forrás: AFP
Forrás: Origo
Forrás:Warner Bros
Forrás: Getty Images/Warner Bros.
Forrás: Collection ChristopheL via AFP/Warner
Forrás: NBC
Forrás: NBC
Forrás: NBC
Forrás: Origo
Forrás: Origo
Forrás: Collection ChristopheL via AFP/© Warner/Warner
Forrás: Shutterstock/Photo12/Archives du 7e Art/Warner Bros. Television
Forrás: Northfoto/Warner Bros
Forrás: Origo
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Jennifer Aniston, Matthew Perry és Courteney Cox
Forrás: Getty Images/Warner Bros.

A sorozat állítólag nemcsak a színész karrierjét és tragikusan rövidre szabott életét dolgozza fel, hanem privát családi fotókat és videókat is felvonultat. Mindezek mellett pedig közeli barátok és egykori kollégák is megszólalnak olyan nyilatkozatokkal, amiket eddig a legnagyobb titokban őrzitek

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