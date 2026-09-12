Privát fotók és videók és titkok látnak napvilágot Matthew Perryről

Netflix-sorozat készül a tragikus körülmények között elhunyt Matthew Perry életéről, ami október 27-én debütál majd a streamingszolgáltatón.
Matthew Perry legnagyobb rajongóinak is tartogat meglepetést a sorozat
Jóbarátunk, Matthew Perry címmel érkezik a Netflixre a tragikus körülmények között elhunyt színész életét bemutató háromrészes dokumentumsorozat. A szériában a színész húga, Mia Perry Bowick is interjút ad, a premier pedig október 27-én, a Matthew halálának évfordulója előtti napon lesz.
Matthew Perry Jóbarátok-beli ikonikus filmkockáit az alábbi galériánkban nézheted meg.
A sorozat állítólag nemcsak a színész karrierjét és tragikusan rövidre szabott életét dolgozza fel, hanem privát családi fotókat és videókat is felvonultat. Mindezek mellett pedig közeli barátok és egykori kollégák is megszólalnak olyan nyilatkozatokkal, amiket eddig a legnagyobb titokban őrzitek
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