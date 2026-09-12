Privát fotók és videók és titkok látnak napvilágot Matthew Perryről

Netflix-sorozat készül a tragikus körülmények között elhunyt Matthew Perry életéről, ami október 27-én debütál majd a streamingszolgáltatón.

Sorozat készül Matthew Perry életéről.

Forrás: Getty Images North America

Matthew Perry legnagyobb rajongóinak is tartogat meglepetést a sorozat

Jóbarátunk, Matthew Perry címmel érkezik a Netflixre a tragikus körülmények között elhunyt színész életét bemutató háromrészes dokumentumsorozat. A szériában a színész húga, Mia Perry Bowick is interjút ad, a premier pedig október 27-én, a Matthew halálának évfordulója előtti napon lesz.

Matthew Perry Jóbarátok-beli ikonikus filmkockáit az alábbi galériánkban nézheted meg.