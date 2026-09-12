Titokban megszületett Lady Gaga első gyermeke − Lesifotókon a kisbaba

Néhány nappal ezelőtt még mindenki találgatta, hová tűnhetett Lady Gaga. Sajtóinformációk szerint a barátai sem tudták merre jár, de most lehullt a lepel: az énekesnő anya lett.
Lady Gaga első gyereke megszületett
A 40 éves énekesnő, Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek − tudta meg a Page Six. A párt immár kisbabájukkal együtt fozózták le, akiről nem tudni pontosan, mikor született, sőt a nemét sem hozták nyilvánosságra.
Tudtad, hogy Lady Gaga hatalmas autórajongó. Alábbi galériánkban impozáns gyűjteményét nézheted meg.
Mindenki arra gondolt, nászúton vannak
Mivel Lady Gagáról a turnéja tavaszi befejezése óta senki nem tudott, azt gondolták, titokben öszeházasodott Polanskyval és nászúton vannak. A feltételezés azért tűnt valószínűnek, mert Gaga korábban visszafogott esküvő lehetőségét latolgatta. Jimmy Kimmelnek egyszer pedig azt mondta, el tudná képzelni, hogy „csak ketten elmennek a bíróságra, majd kínai ételt rendelnek”. Márciusban pedig arról beszélt, hogy hamarosan összeházasodnak.
Lady Gaga és Michael Polansky 2019-ben kezdtek randizni, 2024-ben pedig el is jegyezték egymást. A popsztár korábban sem titkolta, hogy családra vágyik: azt nyilatkozta, mindennél jobban szeretne anya lenni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: