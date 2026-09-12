Titokban megszületett Lady Gaga első gyermeke − Lesifotókon a kisbaba

Néhány nappal ezelőtt még mindenki találgatta, hová tűnhetett Lady Gaga. Sajtóinformációk szerint a barátai sem tudták merre jár, de most lehullt a lepel: az énekesnő anya lett.

Lady Gaga és Michael Polansky szülők lettek.

Forrás: Northfoto

Lady Gaga első gyereke megszületett

A 40 éves énekesnő, Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek − tudta meg a Page Six. A párt immár kisbabájukkal együtt fozózták le, akiről nem tudni pontosan, mikor született, sőt a nemét sem hozták nyilvánosságra.

Tudtad, hogy Lady Gaga hatalmas autórajongó. Alábbi galériánkban impozáns gyűjteményét nézheted meg.