Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 12., szombat Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
énekesnő

Titokban megszületett Lady Gaga első gyermeke − Lesifotókon a kisbaba

énekesnő lady gaga michael polansky baba
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A világsztár édesanya lett. Lady Gaga azért tűnt el a reflektorfényből, hogy életet adjon első babájának.

Néhány nappal ezelőtt még mindenki találgatta, hová tűnhetett Lady Gaga. Sajtóinformációk szerint a barátai sem tudták merre jár, de most lehullt a lepel: az énekesnő anya lett. 

Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek.
Lady Gaga és Michael Polansky szülők lettek.
Forrás: Northfoto

Lady Gaga első gyereke megszületett

A 40 éves énekesnő, Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky szülők lettek − tudta meg a Page Six. A párt immár kisbabájukkal együtt fozózták le, akiről nem tudni pontosan, mikor született, sőt a nemét sem hozták nyilvánosságra.

Tudtad, hogy Lady Gaga hatalmas autórajongó. Alábbi galériánkban impozáns gyűjteményét nézheted meg.

Tesla Cybertruck
1 / 15
Lady Gaga énekesnő
GettyImages

Mindenki arra gondolt, nászúton vannak 

Mivel Lady Gagáról a turnéja tavaszi befejezése óta senki nem tudott, azt gondolták, titokben öszeházasodott Polanskyval és nászúton vannak. A feltételezés azért tűnt valószínűnek, mert Gaga korábban visszafogott esküvő lehetőségét latolgatta. Jimmy Kimmelnek egyszer pedig azt mondta, el tudná képzelni, hogy „csak ketten elmennek a bíróságra, majd kínai ételt rendelnek”. Márciusban pedig arról beszélt, hogy hamarosan összeházasodnak.

Lady Gaga  és Michael Polansky 2019-ben kezdtek randizni, 2024-ben pedig el is jegyezték egymást. A popsztár korábban sem titkolta, hogy családra vágyik: azt nyilatkozta, mindennél jobban szeretne anya lenni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

32 év után újra reflektorfényben Diana hercegné legendás ruhája: vagyonokat fizethetnek érte

Vagyonokat fizethetnek a „bosszúruháért”.

Új fejlemények láttak napvilágra Hayden Panettiere halála ügyében: a színésznő problémája súlyosabb volt, mint bárki hitte volna

Bár már a színésznő halálának beálltakor túladagolásra gyanakodtak, hivatalos eredmény még nem született. Hayden Panettiere tragédiája ügyében még mindig nyomoznak, most egy új szál is képbe került.

Ilyen nagy már a 43 éves Anne Hathaway pocakja: hamarosan érkezik a harmadik kisbabája - Fotó

Anne Hathaway harmadik gyermekét várja, de a várandósság alatt sem lassít. A 43 éves színésznő szerda este egy New York-i Bvlgari-kiállításon jelent meg, ahol elegáns, lila estélyiben mutatta meg gömbölyödő pocakját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu